Números fríos: Colón tuvo la pelota y remató más, pero falló en un momento crucial

Colón perdió el invicto como local ante el último de la tabla y dejó el ciclo de Ezequiel Medrán pendiendo de un hilo. Las estadísticas son reveladoras

La derrota ante Chaco For Ever dejó mucho más que tres puntos perdidos para Colón . Provocó una fuerte eclosión no solo por haber dejado escapar la chance de acercarse a Ferro, sino por la forma. El Sabalero cayó ante el peor equipo de la Primera Nacional, dejó el invicto de local y puso en jaque la continuidad de Ezequiel Medrán .

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El golpe fue tan duro que la dirigencia comenzó a poner bajo la lupa el ciclo del entrenador, que quedó en la cuerda floja en un momento decisivo del campeonato. Cuando las sensaciones que dejó el partido se trasladan a los números, la realidad tampoco cambia demasiado.

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Las estadísticas de Colón-Chaco For Ever

Las estadísticas muestran a un Colón levemente superior a su rival, pero lejos de haber sido una aplanadora. Tuvo el 62% de la posesión contra el 38% de Chaco For Ever, remató más veces al arco (16 contra 10) y generó siete tiros de esquina frente a los cuatro del conjunto chaqueño.

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Sin embargo, el análisis se vuelve más profundo cuando se observa la eficacia ofensiva. De los 16 remates que intentó el equipo de Medrán, apenas cinco fueron entre los tres palos, es decir, apenas el 31%. Chaco For Ever, con muchas menos aproximaciones, logró cuatro disparos al arco sobre diez intentos, alcanzando un 40% de efectividad. La diferencia estuvo justamente allí. Colón manejó más tiempo la pelota, atacó más (310 acciones ofensivas contra 165 del rival) y jugó gran parte del partido en campo contrario. Pero transformó ese dominio territorial en muy poco peligro real. Tuvo volumen de juego, aunque no profundidad ni contundencia.

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El dato de los ataques es quizás el que mejor grafica el problema. El Sabalero prácticamente duplicó a su rival en esa estadística y, aún así, no pudo romper el cero. Es decir, necesitó muchísimo para generar poco, mientras que Chaco For Ever fue mucho más práctico y sacó máximo provecho de sus oportunidades.

Colón fue superior, pero volvió a fallar.

Ni siquiera los siete córners ejecutados pudieron ser un arma para cambiar la historia. El conjunto santafesino volvió a evidenciar problemas para capitalizar la pelota parada, otro déficit que arrastra desde hace varios partidos. Por si fuera poco, el contexto agrava aún más la derrota. No fue una caída ante un rival directo ni frente a uno de los animadores del torneo. Fue ante el último de la tabla, un equipo que llegaba golpeado y que encontró en Santa Fe tres puntos impensados.

Los números no muestran un partido dominado por Chaco For Ever. Tampoco reflejan un Colón avasallante. Más bien exponen lo que viene sucediendo desde hace varias fechas: un equipo que tiene la pelota, que insinúa más de lo que concreta y que sufre una preocupante falta de eficacia en los metros finales.