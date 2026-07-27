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Conflicto docente: cómo será el plan de lucha que Amsafé iniciará esta semana tras rechazar la oferta salarial del Gobierno

El sindicato docente rechazó por amplia mayoría la propuesta salarial de la Provincia y anunció un cronograma de protestas que se extenderá hasta septiembre. Rodrigo Alonso cuestionó la negociación paritaria, denunció una pérdida del poder adquisitivo y adelantó una presentación ante el Ministerio de Trabajo.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

27 de julio 2026 · 17:56hs
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Rechazo masivo: Docentes de Amsafé rechazaron la oferta salarial provincial y anunciaron un plan de lucha.

José Busiemi

Rechazo masivo: Docentes de Amsafé rechazaron la oferta salarial provincial y anunciaron un plan de lucha.

Tras el rechazo masivo a la oferta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe en el marco de la paritaria docente, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) confirmó un plan de lucha que comenzará la próxima semana y se extenderá durante agosto y septiembre con jornadas de protesta, paros y movilizaciones en toda la provincia.

El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, informó que el 99,86 % de los docentes que participaron de la votación rechazó la propuesta oficial y sostuvo que el resultado refleja el profundo malestar del sector.

"Está claro que hubo un rechazo masivo de los docentes. Esta propuesta nos encuentra muy por debajo de la línea de la pobreza y, cuando terminemos de percibir los incrementos salariales, vamos a terminar siendo tan o más pobres que ahora", afirmó el referente gremial en el programa la Mañana UNO.

"El Gobierno negocia de mala fe"

Alonso cuestionó con dureza la forma en que se desarrolló la negociación paritaria y acusó al Ejecutivo provincial de no tener voluntad de modificar la oferta presentada.

"El ámbito paritario es un ámbito de negociación colectiva, de buena fe. Si hacés una conferencia de prensa, entregás una planilla con salarios y cuando entrás a la reunión son exactamente las mismas planillas que no se pueden modificar, eso sí es negociar de mala fe", sostuvo.

Incluso fue más allá al señalar que "el Gobierno miente", al cuestionar las cifras difundidas sobre la evolución salarial durante el primer semestre.

Según explicó, mientras el Ministerio de Economía sostuvo que los docentes habían superado a la inflación, la propia propuesta oficial reconoció que debía otorgarse una compensación por la pérdida del poder adquisitivo.

"Nos dijeron que habíamos tenido entre un 26 y un 30 % de aumento cuando en realidad fue del 12,5 %, frente a una inflación del 17,1 %. Después reconocen esa pérdida con una suma extraordinaria. Entonces, ¿le ganamos o perdimos a la inflación? Perdimos", remarcó.

Para el dirigente sindical, el incremento acumulado para todo el año "es del 22,6 %, muy por debajo de la inflación proyectada", por lo que aseguró que "los docentes vamos a seguir perdiendo salario".

LEER MÁS: Con fuertes críticas al Gobierno provincial, Amsafe rechazó la oferta salarial, anunció un paro y judicializará el conflicto

Críticas al modelo salarial

El titular de AMSAFE también cuestionó la política salarial impulsada por la administración provincial, al considerar que profundiza las desigualdades entre trabajadores activos y jubilados.

Recordó que el sector ya sufrió la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la implementación del premio por asistencia perfecta y la reforma previsional.

"El presentismo es una extorsión que obliga a muchos compañeros a ir enfermos a trabajar. Hay docentes que hacen quimioterapia los fines de semana para no perder ese plus salarial", denunció.

Además, sostuvo que el esquema de sumas no remunerativas perjudica especialmente a los jubilados.

"Hoy un jubilado cobra alrededor del 60 % de lo que percibe un docente en actividad porque estos adicionales no impactan en el haber previsional", afirmó.

Protestas durante agosto y septiembre

El plan de lucha comenzará el próximo 30 de julio con una jornada provincial de protesta que incluirá radios abiertas, conferencias de prensa, clases públicas, asambleas frente a las escuelas y actividades en distintos puntos de la provincia.

Posteriormente, Amsafe adherirá al paro nacional convocado por CTERA para el 3 de agosto, con cese de actividades en reclamo del envío de fondos nacionales para la educación.

"Será interesante ver qué hace el Gobierno provincial ese día, si acompaña a los trabajadores de la educación o continúa respaldando las políticas del Gobierno nacional", planteó Alonso.

LEER MÁS: Sadop rechazó la oferta salarial en Santa Fe y advirtió sobre medidas gremiales si el aumento se fija por decreto

El cronograma continuará con nuevas jornadas provinciales los días 7, 12, 20 y 25 de agosto, centradas en reclamos por la situación previsional, la salud, la educación técnica y las condiciones laborales.

Además, el sindicato confirmó la realización del denominado "Septiembre Blanco", con movilizaciones, caravanas, concentraciones, ruidazos y actividades en toda la provincia.

Reclamos y presentación ante Trabajo

Entre los principales reclamos, Amsafe exige una nueva propuesta salarial para activos y jubilados, una cláusula automática de actualización por inflación, la recuperación del salario perdido, la derogación del premio por asistencia perfecta y la convocatoria a nuevas paritarias técnicas.

El gremio también reiteró su rechazo a la reforma previsional y reclamó soluciones para el funcionamiento de Iapos y las condiciones de trabajo en las escuelas.

Finalmente, Alonso adelantó que el sindicato realizará una presentación ante el Ministerio de Trabajo por considerar que el Gobierno provincial incurrió en "mala fe" durante la negociación.

"En el sector docente los siete representantes paritarios rechazamos la propuesta. El Gobierno debería volver a convocarnos para seguir discutiendo. No puede cerrar la paritaria por decreto, como ya ocurrió en ocho de las diez negociaciones que llevó adelante esta gestión", concluyó.

"En el sector docente los siete representantes paritarios rechazamos la propuesta. El Gobierno debería volver a convocarnos para seguir discutiendo. No puede cerrar la paritaria por decreto, como ya ocurrió en ocho de las diez negociaciones que llevó adelante esta gestión", concluyó.

Amsafé Plan Gobierno protestas
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