Unión arrancó el Clausura femenino con una histórica victoria ante Gimnasia (LP)

Las chicas de Unión derrotaron 2-0 a Gimnasia de La Plata en La Tatenguita y consiguieron su primer triunfo en la Primera División de AFA

Unión dejó atrás un Apertura complicado y comenzó el Torneo Clausura con el pie derecho al derrotar por 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en La Tatenguita por la 1ª fecha de la zona A. Un momento tan esperado como histórico, ya que se trata del primer triunfo del año.

Un premio al esfuerzo de un plantel que nunca bajó los brazos pese a haber terminado último en el certamen anterior. Emilse Albornos abrió el camino para el Tate, mientras que Agustina Marani se encargó de sellar el resultado ante Las Lobas para desatar el festejo rojiblanco.

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Más allá de los tres puntos, el triunfo representa un impulso anímico importante para Unión, que apunta a cambiar la imagen mostrada en el primer semestre y comenzar a construir un Clausura mucho más competitivo.

FINAAAAAAAAAAAAL Y TRIUNFO DEL TATEEEEEEEEE

#Unión 2 - 0 #GimnasiaLP

Albornos y Marani pic.twitter.com/JALB5tghSu — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 27, 2026

El mejor comienzo posible para las Tatengas llegó en casa y con una sonrisa que puede marcar un punto de partida para lo que viene.

Así formó Unión