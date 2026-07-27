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Colón y una asombrosa coincidencia que se repite dos años después

En agosto de 2024, Colón perdió su primer partido como local y fue despedido Iván Delfino. En 2026 el Sabalero cayó por primera vez en Santa Fe y cesantearon a Ezequiel Medrán

Ovación

Por Ovación

27 de julio 2026 · 09:31hs
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Luego de perder su primer partido como local en el año

UNO Santa Fe | José Busiemi

Luego de perder su primer partido como local en el año, Medrán dejó de ser el DT de Colón.

Con una asombrosa coincidencia, la historia en Colón se repite dos años después. Y tiene como consecuencia, la salida de un entrenador.

Dos años después, se repite la historia

En realidad, el despido de dos técnicos, luego de perder el primer partido en condición de local en un año. Lo que sin dudas parece resultar una exageración.

La historia se remonta al 5 de agosto de 2024, cuando por la 26ª fecha del Torneo, Colón perdió su primer partido como local en el año ante Mitre de Santiago del Estero por 2-1.

LEER MÁS: Colón busca técnico: La dirigencia tomó la decisión de despedir a Medrán

En ese encuentro Ignacio Lago sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla. Y luego del encuentro, mientras Iván Delfino brindaba la conferencia de prensa, la dirigencia encabezada por Víctor Godano decidió echar al DT.

Casi dos años después, el 26 de julio de 2026 y por la 22ª jornada, Colón perdió el invicto en condición de local al caer 1-0 contra Chaco For Ever. Y luego del cotejo, los directivos le pusieron punto final al ciclo de Ezequiel Medrán.

Colón Medrán Delfino
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