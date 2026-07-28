Banfield y Sarmiento buscan reaccionar tras un debut con derrota en el Clausura

El Taladro recibirá este martes al Verde de Junín desde las 19 en el Florencio Sola, en un duelo clave para dos equipos que necesitan recuperarse luego de comenzar el Torneo Clausura 2026 con el pie izquierdo.

Banfield y Sarmiento abrirán este martes una nueva jornada del Torneo Clausura 2026 cuando se enfrenten desde las 19.00 en el estadio Florencio Sola, por la segunda fecha del certamen. El encuentro será arbitrado por Andrés Gariano, tendrá a Álvaro Carranza a cargo del VAR y contará con la transmisión de TNT Sports Premium.

El presente del Taladro está marcado por una delicada situación institucional y económica, un contexto que también impacta en lo deportivo. Con varias bajas en el plantel profesional, el entrenador Pedro Troglio apuesta por darle lugar a futbolistas surgidos de la Reserva para afrontar el campeonato.

En el estreno del Clausura, Banfield cayó 1-0 frente a Huracán en Parque Patricios y ahora intentará hacerse fuerte como local para conseguir sus primeros puntos de la competencia.

Sarmiento también necesita levantar cabeza

Del otro lado estará un Sarmiento que tampoco tuvo el inicio de semestre esperado. El conjunto dirigido por Facundo Sava viene de sufrir la eliminación en la Copa Argentina frente a Boca y luego perdió 3-2 ante Argentinos Juniors en un atractivo encuentro correspondiente a la primera fecha del Clausura.

Además de buscar su primera victoria en el torneo, el equipo de Junín necesita sumar con regularidad para alejarse de la pelea por la permanencia y ganar tranquilidad de cara a lo que resta de la temporada.

Probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; Bruno Sepúlveda y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Santiago Salle, Cristian Zabala, Elián Giménez, Gabriel Díaz; Junior Marabel y Pablo Magnin. DT: Facundo Sava.

Datos del partido

Hora: 19.00.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Álvaro Carranza.

TV: TNT Sports Premium.