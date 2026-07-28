La denuncia contra un pediatra reveló otros presuntos antecedentes que ahora investiga la Justicia

Tras hacer pública la denuncia por presunto abuso sexual durante una consulta médica, Jemina Benvenutti aseguró que comenzó a recibir mensajes de otras personas que relataron situaciones similares con el mismo profesional. Esos antecedentes ahora forman parte de la investigación que lleva adelante la Justicia de Santa Fe.

La denuncia contra un médico pediatra de 40 años continúa avanzando en la Justicia de Santa Fe luego de que una joven de 26 años relatara públicamente la situación que asegura haber vivido durante una consulta médica a la que había concurrido junto a su hija.

En una entrevista radial a LT 10, Jemina Benvenutti reconstruyó paso a paso lo ocurrido el lunes 20 de julio, cuando asistió a la guardia de un sanatorio privado porque su hija presentaba un cuadro gripal. Según explicó, durante la atención el profesional le propuso revisarla a ella también, ya que presentaba síntomas respiratorios.

"Él me dijo: '¿Querés que te escuche los pulmones?'. Me sorprendió la pregunta, pero pensé que lo hacía de buena fe porque es médico y uno confía", recordó.

"Me paralicé": el relato de la denunciante

De acuerdo con el testimonio de Benvenutti, durante esa revisión el médico comenzó a levantarle la ropa e introdujo sus manos dentro del corpiño para colocar el estetoscopio.

La joven sostuvo que intentó reaccionar cuando advirtió lo que estaba ocurriendo, pero quedó inmovilizada por la situación. "Yo me paralicé. No me salió decir absolutamente nada", relató.

También recordó que su hija presenció parte de la escena, lo que le permitió aprovechar un movimiento de la niña para acomodarse la ropa y finalizar la consulta.

Del shock a la denuncia

Tras abandonar el consultorio, Benvenutti explicó que inicialmente intentó convencerse de que podía haber interpretado mal la situación. Durante varias horas buscó justificar el accionar del profesional, hasta que comenzó a analizar cómo había sido la atención.

"Pensaba que quizás yo había malinterpretado todo", contó. Sin embargo, luego reflexionó sobre la forma en que había sido revisada y decidió compartir su experiencia en redes sociales, aunque sin mencionar inicialmente el nombre del médico.

La publicación rápidamente se viralizó y comenzaron a llegarle mensajes de otras personas que identificaban al profesional y el cual contaría con antecedentes y denuncias previas por episodios similares. Según detalló la denunciante, tras publicar su relato en redes sociales comenzó a recibir mensajes de distintas personas que le advirtieron sobre hechos pasados; entre ellos, el testimonio de una expareja del acusado que refirió un presunto abuso a una menor de edad y el reclamo de una excolaboradora del Hospital Mira y López sobre una situación irregular en el ámbito hospitalario.

El sanatorio tomó medidas y luego realizó la denuncia

La joven contó que, tras viralizarse su publicación, fue convocada por las autoridades del sanatorio. Según relató, desde la institución le manifestaron su apoyo, le informaron que el profesional ya no continuaría trabajando allí y que también iniciarían gestiones para comunicar la situación a organismos públicos donde prestaba servicios.

Posteriormente, Benvenutti formalizó la denuncia penal en el Centro Territorial de Denuncias.

La causa quedó a cargo de la fiscal Vivian Galiano, quien ordenó la detención del médico mientras avanza la investigación. La denunciante indicó que fue convocada para una entrevista en profundidad con la fiscalía y manifestó su expectativa de que la Justicia pueda esclarecer los hechos. "Espero que esto no vuelva a pasar", expresó durante la entrevista.

• LEER MÁS: Detuvieron a un pediatra de un sanatorio privado de Santa Fe acusado de abuso sexual en una consulta médica