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San Lorenzo busca levantar cabeza ante Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo, que tuvo un muy flojo inicio de semestre, debutó con una derrota como visitante frente a Lanús, buscará levantar cabeza ante Gimnasia de Mendoza, próximo rival de Unión.

28 de julio 2026 · 07:38hs
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San Lorenzo busca levantar cabeza ante Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo recibirá este martes a Gimnasia de Mendoza (próximo rival de Unión), en busca de la recuperación en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde inició su camino con una derrota ante Lanús.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Fernando Echenique, mientras que en el VAR estará José Carreras.

San Lorenzo tuvo un muy flojo inicio de semestre, donde comenzó con una derrota por penales frente a Deportivo Riestra en la Copa Argentina. Como si esto fuera poco, en su estreno en el Torneo Clausura cayó 1-0 en condición de visitante con Lanús, por lo que se encuentra ante la obligación de empezar a sumar.

Con Néstor Gorosito como director técnico, el "Ciclón" buscará no solo dar pelea en el campeonato local, sino también sumar un importante colchón de puntos que le permita ilusionarse con disputar alguna competencia internacional el año que viene.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, está realizando una más que aceptable campaña en la Primera División del fútbol argentino debido a que por ahora está lejos de la zona de descenso, por lo que estaría cumpliendo su objetivo de mantener la categoría.

Su camino en este Torneo Clausura comenzó con una victoria por 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de local.

Las posibles formaciones de San Lorenzo - Gimnasia de Mendoza

    San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolas Tripichio, Mauricio Cardillo, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.

    Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini, Agustín Modica, Blas Armoa. DT: Darío Franco.

    • Estadio: Pedro Bidegain
    • Árbitro: Fernando Echenique
    • VAR: José Carreras
    • Hora: 19. TV: ESPN Premium

    San Lorenzo Gimnasia de Mendoza Lanús
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