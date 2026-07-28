Continúa la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%

La competencia organizada por el Concejo Municipal de Santa Fe y la Liga Santafesina, tendrá esta semana la disputa de dos interesantes encuentros entre elencos de Primera A y B

Esta semana se jugarán dos nuevos encuentros del certamen organizado por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU Argentina y en ambos casos habrá choque de un equipo de Primera A contra otro de Primera B: Por un lado debuta el Tatengue que va contra el Defensores de Alto Verde y por el otro, Guadalupe se medirá ante el Tricolor de la costa santafesina.

Este martes en el predio Nery Pumpido y desde las 20.30, el último campeón de la máxima división liguista, Unión, hará su estreno en la copa midiéndose ante Defensores de Alto Verde, quien en la Fase Eliminatoria superó a Agua. El juez principal será Lucas Muga, quien será asistido por Elías Benítez y Sebastián Zaban, en tanto que Facundo Benelli será el cuarto árbitro.

Ya el miércoles 29, también en la cancha Leopoldo Jacinto Luque y a las ocho y media de la noche, Sportivo Guadalupe jugará su primer encuentro en la competencia, donde se enfrentará a Los Juveniles que llegan de eliminar en la etapa inicial al flamante campeón de la Segunda División. El encargado de controlar las acciones será Ángel Cristoforato, que tendrá como jueces de línea a Sebastián Miño y Rodrigo Ramírez. Sergio Zapata oficiará de cuarto.

Todavía quedan pendientes de disputa en los dieciseisavos de final. Universidad con San Cristóbal, Banco Provincial con Colón y Vecinal Gálvez con Ciclón Racing. En octavos ya hay cruces determinados: Colón de San Justo con La Perla del Oeste, Náutico El Quillá con Nacional. Esperan rival: Newell´s, que sale del ganado entre Defensores de Alto Verde con Unión, Academia Cabrera del vencedor de Los Juveniles con Sportivo Guadalupe, Ateneo Inmaculada del cruce entre Los Canarios con Gimnasia y Cosmos del triunfador de El Pozo con Sanjustino.

Los cuartos de final del Apertura Senior

Comienza una nueva instancia del campeonato de la Senior de la Liga Santafesina: Empiezan a jugarse los Cuartos de Final de Playoffs del Apertura 2026, tanto en Copa de Oro como de Plata y Bronce. A continuación el cronograma completo. Por la Copa de Oro, este martes 28 de julio, a las 21.15, Ciclón Norte con San Lorenzo; 21.30, Colón con Unión; 22, Loyola con Colón de San Justo y Gimnasia y Esgrima con Sportivo Guadalupe. Por la Copa de Plata, a las 21.15, Los Juveniles con Deportivo Santa Rosa; 21.30, Sanjustino con Atenas; 21.30, Villa Dora con El Cadi, y a las 21.30, Nuevo Horizonte con Newell´s Old Boys. En la Copa de Bronce, este martes 28 de julio, jugarán a las 22, Deportivo Agua con Floresta, en cancha de Nacional, en barrio Sur.

En el Apertura de Futsal

Al final de esta semana continuará la acción en los Playoffs del Apertura 2026 del fútbol sala de la Liga Santafesina: Universidad y Semillero comienzan su participación, lo harán en Semis por haber resultado como 1 y 2 de la Fase Regular y van contra Villa Dora y Colón de San Justo, respectivamente. El viernes se juegan ambos cruces en el Templo del Futsal de Monte Vera. Este viernes 31 de julio, a las 21, en Monte Vera, en cancha de Gimnasia y Esgrima, Universidad del Litoral con Villa Dora. Por su parte, a las 22.30, en Monte Vera, en cancha de Gimnasia y Esgrima, se cruzarán Semillero con Colón de San Justo.