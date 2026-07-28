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Pullaro participa de una nueva cumbre de la Región Centro junto a Llaryora y Frigerio

Los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos se reunirán este martes para inaugurar una nueva sede institucional de la Región Centro. Durante el encuentro se realizará el traspaso de la presidencia rotativa del bloque y se buscará reafirmar una agenda común centrada en el desarrollo productivo, la infraestructura y el federalismo

28 de julio 2026 · 08:22hs
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Pullaro participa de una nueva cumbre de la Región Centro junto a Llaryora y Frigerio

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) protagonizarán este martes una nueva cumbre de la Región Centro, un encuentro que combinará una fuerte agenda institucional con un marcado trasfondo político en medio del escenario electoral que atraviesa el país.

La reunión se desarrollará en la ciudad cordobesa de San Francisco, ubicada sobre el límite con la provincia de Santa Fe, donde los mandatarios dejarán inaugurada una nueva sede del bloque regional, coincidiendo con el 22° aniversario de la creación de la Región Centro, constituida en 2004 para fortalecer la integración entre las tres provincias.

Pullaro participará de la inauguración de la nueva sede de la Región Centro

La nueva sede funcionará en el edificio donde durante años estuvo la casa central del Banco de Córdoba en San Francisco. El inmueble fue reacondicionado para convertirse en la base operativa del organismo interprovincial.

Además de albergar las oficinas de la Región Centro, el complejo concentrará dependencias de la Comunidad Regional San Justo y distintas áreas de la Municipalidad de San Francisco, con el objetivo de centralizar servicios administrativos y optimizar la coordinación institucional.

Las actividades comenzarán con el tradicional corte de cintas y una recorrida por las instalaciones. Posteriormente, los tres gobernadores se trasladarán al Superdomo de San Francisco, donde se llevará a cabo el acto oficial de traspaso de la Presidencia Pro Témpore del bloque.

En esta oportunidad, Córdoba cederá la conducción rotativa de la Región Centro a la provincia de Entre Ríos, encabezada por Rogelio Frigerio.

La agenda de la Región Centro

La Región Centro es un bloque de integración territorial conformado por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, cuya finalidad es impulsar políticas conjuntas para promover el desarrollo económico y social, la producción, la educación, la salud, la ciencia, la innovación y la cultura.

Durante la cumbre, los mandatarios buscarán reafirmar una agenda común enfocada en el fortalecimiento del perfil productivo de la región, la ejecución de obras de infraestructura estratégicas y la defensa del federalismo, temas que las tres provincias vienen impulsando de manera coordinada durante los últimos meses.

Una reunión con peso político

Más allá de la agenda institucional, el encuentro también tendrá una importante lectura política. La cumbre se desarrollará en un contexto marcado por las definiciones electorales y el reordenamiento del espacio de Provincias Unidas, donde los tres gobernadores comparten una visión común sobre la necesidad de fortalecer el protagonismo del interior del país.

En ese escenario, Pullaro, Llaryora y Frigerio buscarán enviar una señal de unidad y consolidar la Región Centro como uno de los principales espacios de articulación política, económica e institucional del interior argentino.

Pullaro Región Centro inauguración agenda
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