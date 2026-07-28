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Rosario Central y Racing, mano a mano picante en el Gigante de Arroyito

La “Academia” volverá a visitar al equipo rosarino después del escándalo que se vivió en los cuartos de final del Torneo Apertura.

28 de julio 2026 · 07:32hs
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Rosario Central y Racing, mano a mano picante en el Gigante de Arroyito

Racing tendrá un durísimo encuentro este martes, cuando visite a Rosario Central por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Racing llega a este encuentro luego de un trabajado triunfo en el debut por 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, un equipo al que llevaba años sin poder ganarle.

Los goles de la "Academia" los hicieron Matko Miljevic y Nazareno Colombo, uno en cada tiempo, mientras que para el "Lobo" anotó Bautista Barros Schelotto.

Además, el arquero de Racing, Facundo Cambeses, tuvo un rol clave al atajar un penal que hubiese significado el 2-1 para el equipo de La Plata.

De esta manera, Racing quiere continuar con los resultados positivos bajo la dirección técnica de Juan Pablo Vojvoda, ya que en el inicio del semestre goleó 4-1 a Defensa y Justicia para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.

Rosario Central, por su parte, quiere recuperarse luego de la derrota 2-1 en la primera fecha ante el campeón del fútbol argentino, que es Belgrano de Córdoba.

Desde el regreso de Ángel Di María al "Canalla", a mediados del 2025, el equipo es protagonista en todo lo que disputa, aunque todavía no pudo conquistar títulos. Lo único que pudo festejar fue el de Campeón de Liga que inventó la AFA por finalizar primero en la tabla anual.

Este encuentro trae una polémica reciente, cuando Rosario Central se impuso por 2-1 en los cuartos de final del Torneo Apertura. En aquella ocasión, el equipo rosarino se vio beneficiado por los fallos arbitrales y el escándalo fue tal que incluso el presidente de la "Academia", Diego Milito, aseguró que fue "un partido vergonzoso".

Las posibles formaciones de Rosario Central y Racing

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Jaminton Campaz, Ángel Di María, Guillermo Fernández; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Santiago Solari; Tomás Pérez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

  • Torneo Clausura
  • Fecha 2
  • Rosario Central - Racing
  • Estadio: Gigante de Arroyito
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • VAR: Yamil Possi
  • Hora: 21:15. TV: TNT Sports

Rosario Central Racing Gigante de Arroyito
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