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Una decisión que hace ruido en Colón: Rubén Botta tiene avanzado su arribo a Nacional

Rubén Botta fue la prioridad de Colón en el último mercado de pases, pero la negociación se frustró por motivos familiares. Ahora, su inminente desembarco en Nacional de Uruguay genera interrogantes sobre aquella decisión.

Ovación

Por Ovación

28 de julio 2026 · 08:26hs
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Una decisión que hace ruido en Colón: Rubén Botta tiene avanzado su arribo a Nacional

En el último mercado de pases, Rubén Botta fue el nombre que desveló a la dirigencia de Colón. El volante ofensivo encabezó la lista de prioridades para reforzar al equipo de Ezequiel Medrán, que buscaba un futbolista capaz de marcar diferencias en los últimos metros. Sin embargo, la operación nunca llegó a concretarse y el club debió reorientar la búsqueda.

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Con el paso de las semanas, el tema parecía haber quedado atrás. Pero una noticia surgida desde Uruguay volvió a poner el foco sobre aquella negociación que nunca prosperó.

Nacional avanzó y está cerca de sumar al exjugador de Colón

Después de rescindir su contrato con Defensa y Justicia, Botta quedó con el pase en su poder y rápidamente despertó el interés de varios clubes.

En las últimas horas, medios uruguayos señalaron que Nacional dio un paso adelante y tiene encaminada la contratación del exjugador sabalero. Incluso, las versiones indican que el acuerdo podría cerrarse en breve para que el enganche dispute el Torneo Clausura con el conjunto tricolor.

La negociación tomó fuerza luego de que se enfriaran otras alternativas que manejaba el club de Montevideo para reforzar el mediocampo.

La explicación que vuelve a quedar bajo la lupa en Colón

Cuando Colón intentó contratarlo, desde el entorno del futbolista trascendió que la prioridad era permanecer en Buenos Aires, ya que la familia no tenía previsto mudarse por cuestiones relacionadas con la educación de sus hijos.

Ese fue el argumento que terminó alejando cualquier posibilidad de regreso al Sabalero.

Sin embargo, la posibilidad concreta de que Botta continúe su carrera en Uruguay cambia el escenario. Si el pase finalmente se concreta, aquella explicación inevitablemente volverá a ser motivo de análisis entre los hinchas rojinegros, ya que el futbolista aceptaría un desafío que implica salir del país apenas semanas después de haber descartado la propuesta de Colón.

Una negociación que dejó sabor a poco en Colón

En el club santafesino siempre entendieron que Botta reunía las características ideales para potenciar al equipo. Su conocimiento de la institución, la jerarquía demostrada en su anterior ciclo y su capacidad para asumir el liderazgo futbolístico lo convertían en el principal objetivo del mercado.

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Pero la operación nunca pasó de los primeros contactos y Colón terminó incorporando otras alternativas para completar el plantel.

Ahora, mientras Nacional acelera para quedarse con el volante de 36 años, en Santa Fe la historia vuelve a tomar protagonismo. No por lo que pudo haber sido, sino porque el próximo destino de Botta podría dejar en evidencia que las razones que alejaron al jugador del Sabalero quizás no fueron las únicas que pesaron al momento de tomar la decisión.

Colón Rubén Botta Nacional
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