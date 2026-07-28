Argentinos recibe a Estudiantes (RC) con la misión de seguir en la cima del Clausura

El Bicho será local este martes, desde las 21.15, en La Paternal, con el objetivo de sumar su segundo triunfo consecutivo. Enfrente estará el León, que también arrancó el torneo con una victoria y buscará prolongar su buen momento.

Argentinos Juniors y Estudiantes de Río Cuarto animarán este martes uno de los encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 . El partido se disputará desde las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona , contará con el arbitraje de Felipe Viola , tendrá a Sebastián Habib en el VAR y será televisado por ESPN Premium .

El conjunto dirigido por Nicolás Diez comenzó el campeonato con una victoria vibrante por 3-2 sobre Sarmiento en Junín, en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada.

Los goles fueron convertidos por Alan Lescano, Sebastián Prieto y Diego Porcel, aunque este último no podrá estar presente frente a Estudiantes. El delantero fue expulsado tras marcar el tanto agónico, ya que celebró quitándose la camiseta y recibió la segunda amonestación.

Con el envión del estreno y el respaldo de su gente, Argentinos intentará sumar nuevamente de a tres para mantenerse entre los protagonistas del certamen.

Estudiantes llega entonado tras cortar una larga racha

Del otro lado estará Estudiantes de Río Cuarto, que también inició el Clausura con una sonrisa al derrotar 1-0 a Tigre en condición de local gracias al gol de su capitán, Sergio Ojeda.

El triunfo significó mucho más que tres puntos para el equipo cordobés, ya que volvió a ganar por el campeonato después de varios meses: no lo hacía desde el 26 de febrero, cuando había superado 2-0 a Huracán.

Ahora, el conjunto dirigido por Rubén Forestello buscará dar otro golpe como visitante y confirmar el buen inicio de torneo.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez, Nicolás Oroz, Facundo Jainikoski; Gastón Verón e Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente y Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Datos del partido

Hora: 21.15.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Felipe Viola.

VAR: Sebastián Habib.

TV: ESPN Premium.