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Bombazo en la Primera Nacional: Enzo Pérez volvió a Deportivo Maipú

El experimentado mediocampista, de 40 años, rescindió su contrato con Argentinos Juniors y fue anunciado oficialmente por el Cruzado. El mendocino vuelve al club donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

Ovación

Por Ovación

13 de julio 2026 · 12:02hs
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Bombazo en la Primera Nacional: Enzo Pérez volvió a Deportivo Maipú

Se terminó la espera para los hinchas de Deportivo Maipú. Este lunes, el club mendocino confirmó oficialmente el regreso de Enzo Pérez, quien volverá a vestir la camiseta del Cruzado después de una exitosa carrera que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas más importantes surgidos de la provincia.

La institución anunció la incorporación a través de sus redes sociales, poniendo fin a las especulaciones que se habían generado en los últimos días y concretando uno de los regresos más esperados por los simpatizantes.

La rescisión con Argentinos destrabó la operación con Enzo Pérez

La llegada de Pérez se hizo posible luego de que el mediocampista acordara la rescisión de su contrato con Argentinos Juniors, quedando en libertad de acción para negociar su incorporación a Deportivo Maipú.

Además, la extensión del cierre del mercado de pases de la Primera Nacional le dio al club mendocino el tiempo suficiente para cerrar todos los detalles de una operación que había tomado fuerza durante la última semana.

Un regreso cargado de historia

A sus 40 años, Enzo Pérez vuelve al club donde comenzó su carrera profesional, antes de iniciar un recorrido que lo llevó por equipos de primer nivel como Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, Benfica, Valencia, River Plate y Argentinos Juniors.

Su trayectoria incluye una extensa carrera con la Selección Argentina, con participaciones en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de haber conquistado dos Copas Libertadores, transformándose en uno de los futbolistas mendocinos más destacados de todos los tiempos.

Jerarquía para pelear arriba para Deportivo Maipú

La incorporación del experimentado volante representa un salto de calidad para el plantel de Deportivo Maipú, que suma un jugador de enorme experiencia, liderazgo y recorrido para afrontar la segunda parte del campeonato de la Primera Nacional.

Más allá de lo futbolístico, el regreso de Enzo Pérez también tiene un fuerte valor simbólico. Durante gran parte de su carrera manifestó públicamente su deseo de volver al club que lo formó, un anhelo que finalmente se hizo realidad y que ilusiona a todo el pueblo Cruzado con un segundo semestre de grandes expectativas.

Enzo Pérez Deportivo Maipú Primera Nacional
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