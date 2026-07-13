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Unión encara una reconstrucción contrarreloj para llegar competitivo al Clausura

Unión ya sufrió la salida de varios futbolistas importantes y podría perder a Mauro Pittón en las próximas horas. Mientras tanto, solo tiene una incorporación encaminada y Leo Madelón espera que la dirigencia acelere la llegada de los refuerzos.

13 de julio 2026 · 13:03hs
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Unión encara una reconstrucción contrarreloj para llegar competitivo al Clausura

Prensa Unión

A menos de dos semanas del comienzo del Torneo Clausura, Unión atraviesa un mercado de pases marcado por una profunda renovación del plantel. La necesidad de equilibrar las cuentas del club derivó en ventas importantes, pero también dejó a Leonardo Madelón con la obligación de reconstruir buena parte de la estructura del equipo que terminó disputando el último semestre.

LEER MÁS: La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

Las bajas no fueron menores. Mateo Del Blanco ya fue transferido al Racing de Estrasburgo, Rafael Profini continuará su carrera en el Kharkiv de Ucrania y todo indica que Mauro Pittón seguirá el mismo camino para incorporarse al Tenerife de España. Los tres eran considerados por el entrenador como futbolistas fundamentales dentro del once titular.

Palacios, un caso aparte en Unión

Otro nombre que aparece en el centro de la escena es el de Julián Palacios, quien despertó el interés del Atlas de México. Sin embargo, en este caso la postura de Unión sería diferente.

Más allá de una eventual propuesta económica, la intención de la dirigencia es priorizar el aspecto deportivo y retener al extremo, al menos hasta diciembre, cuando finaliza su contrato. Madelón entiende que se trata de una pieza importante para un plantel que ya sufrió demasiadas pérdidas en este mercado.

Un plantel que perdió profundidad

Las salidas no se limitaron a los habituales titulares. También dejaron el club jugadores que representaban variantes importantes para el cuerpo técnico, como Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Claudio Corvalán, Enzo Roldán, Tomás González y Diego Armando Díaz, entre otros.

Ese panorama redujo considerablemente las opciones de Madelón y obliga a la dirigencia a reforzar prácticamente todas las líneas del equipo.

Las incorporaciones todavía no alcanzan

Hasta el momento, el único futbolista con llegada asegurada es Mauro Luna Diale, aunque todavía resta la firma de su contrato para oficializar el regreso.

En tanto, la dirigencia espera cerrar en las próximas horas las incorporaciones de Ignacio Malcorra y del lateral uruguayo Juan De Dios Pintado, dos nombres que el entrenador considera prioritarios para afrontar el nuevo campeonato.

Pero el trabajo no terminará allí. Madelón también pretende la llegada de un marcador central, un lateral izquierdo, dos volantes centrales, uno o dos extremos y un delantero, con el objetivo de cubrir los espacios que dejaron las salidas y mantener la competitividad del plantel.

El tiempo empieza a jugar en Unión

El debut frente a Platense, programado para el 24 de julio, aparece cada vez más cerca y el margen para incorporar futbolistas comienza a reducirse.

LEER MÁS: Unión pone la mira en Central y Madelón empieza a perfilar el equipo para el debut

En Unión entienden que las ventas fueron necesarias para sanear la economía del club y generar recursos genuinos. Sin embargo, también saben que esa "sangría" dejó vacíos futbolísticos difíciles de reemplazar.

Por eso, la prioridad ahora pasa por acelerar las negociaciones y sumar jugadores con experiencia y jerarquía. Madelón considera que el equipo necesita reforzarse en cantidad, pero sobre todo en calidad, para afrontar un semestre en el que el desafío será mantenerse competitivo pese a la profunda renovación que atraviesa el plantel.

Unión Del Blanco Profini
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