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Kimberley acelera su transformación con un ambicioso plan de infraestructura

La institución del sur de la ciudad de Santa Fe, presidida por el CPN Iván Udrizard, avanza con una profunda remodelación de sus instalaciones. Videos e imágenes.

Ovación

Por Ovación

13 de julio 2026 · 12:27hs
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Kimberley acelera su transformación con un ambicioso plan de infraestructura

Kimberley acelera su transformación con un ambicioso plan de infraestructura

Con más de nueve décadas de historia, Kimberley atraviesa uno de los momentos más importantes desde su fundación.

El tradicional club del sur de la ciudad de Santa Fe lleva adelante un ambicioso plan de obras que apunta a modernizar sus instalaciones y acompañar el crecimiento que experimentó la institución en los últimos años.

La iniciativa es impulsada por la comisión directiva encabezada por el presidente, CPN Iván Udrizard, quien junto a su equipo de trabajo diseñó un proyecto integral de infraestructura para responder a las nuevas necesidades deportivas y sociales del club.

Un crecimiento de Kimberley que exigía dar un paso adelante

El aumento sostenido de la cantidad de socios fue uno de los principales factores que llevó a la dirigencia a poner en marcha las obras. El objetivo es contar con instalaciones acordes al presente de la institución y generar mejores condiciones para el desarrollo de todas las disciplinas.

La remodelación contempla la optimización de los espacios destinados a los entrenamientos, pero también la posibilidad de incorporar nuevas actividades recreativas y deportivas, ampliando así la oferta para chicos, jóvenes y adultos.

Mucho más que una inversión en ladrillos

Desde la conducción de Kimberley remarcan que el proyecto trasciende la cuestión edilicia. La apuesta está centrada en seguir fortaleciendo el rol social que el club cumple desde hace más de 92 años en el barrio.

La premisa es ofrecer un espacio seguro, de integración y contención, donde las nuevas generaciones puedan desarrollarse a través del deporte, los valores del compañerismo y el sentido de pertenencia que caracteriza a la institución.

Kimberley, un club que mira al futuro sin perder su identidad

Las obras representan una transformación histórica para Kimberley, pero sin resignar la esencia que lo convirtió en una referencia del deporte santafesino, especialmente del básquet.

Con este proceso de modernización, el club busca consolidar un crecimiento sostenido, fortaleciendo su infraestructura para responder a las demandas actuales y proyectarse hacia el futuro, siempre con el barrio como eje central de su desarrollo.

Kimberley Udrizard Santa Fe
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