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Messi y Lisandro Martínez, en el 11 ideal de los cuartos de final

Los argentinos aparecen como algunos de los futbolistas más destacados tras el cruce con Suiza.

13 de julio 2026 · 08:06hs
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Messi y Lisandro Martínez, en el 11 ideal de los cuartos de final

Los futbolistas de la Selección argentina Lionel Messi y Lisandro Martínez fueron elegidos dentro del once ideal de la ronda de cuartos de final del Mundial 2026.

El astro argentino fue el jugador que más puntaje recibió del equipo, con 9,1, mientras que el marcador central del Manchester United sumó 7,4 puntos.

Además, otros jugadores destacados del combinado son el delantero francés Ousmane Dembélé, con 9 puntos luego de marcar un gol, y el enganche inglés Jude Bellingham, a quien su doblete le permitió alcanzar los 8,4 puntos de valoración.

Lionel Messi y Lisandro Martínez, en el 11 ideal

En el equipo ideal desarrollado por SofaScore, que puntúa a los futbolistas en base a las estadísticas recolectadas por Opta, Messi y Lisandro Martínez pudieron meterse entre los mejores jugadores de la ronda eliminatoria tras el cruce entre Argentina y Suiza que permitió a la selección nacional clasificarse a la semifinal por tercera vez en los últimos cuatro mundiales.

El astro argentino fue elegido como el mejor jugador entre los cuatro partidos que se disputaron, con una asistencia en el primer gol argentino y un buen remate desde el borde del área como sus jugadas más destacadas, para llegar a los 9.1 puntos.

El otro futbolista nacional es el defensor central Lisandro Martínez, que tuvo un partido imperial para imponerse al delantero Breel Embolo durante toda la noche, con algunos cruces importantes e inteligencia a la hora de marcar, además de un gran disparo de tijera en el área rival, que lo hicieron sumar 7.4 puntos.

Otros futbolistas destacados para la empresa de estadísticas deportivas fueron el extremo Ousmane Dembélé, autor del segundo gol francés ante Marruecos; el enganche Jude Bellingham, con su jerárquico doblete ante Noruega; además del arquero belga Thibaut Courtois y el extremo noruego Andreas Schjelderup, autor de un gol impresionante: ambos alcanzaron los 8.1 puntos.

La defensa fue completada con el lateral derecho de Noruega Julian Ryerson, que con 7.1 puntos tuvo la valoración más baja de la instancia, además del 7.2 del central Dayot Upamecano y las 7.8 unidades del carrilero inglés Djed Spence.

El único mediocampista central del equipo fue el español Rodri Hernández, cuyo destacado encuentro ante Bélgica le permitió llegar a los 7.6 puntos, mientras que el otro punta elegido en el combinado fue el francés Kylian Mbappé, autor del primer gol ante el conjunto marroquí, que sumó 7.7 unidades a pesar de malograr un penal.

Messi Lisandro Martínez Mundial
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