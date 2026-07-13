Argentina volverá al azul ante Inglaterra: la camiseta que revive dos noches históricas

La Selección de Lionel Scaloni jugará con la indumentaria alternativa en la semifinal del Mundial frente a Inglaterra. La decisión remite a dos antecedentes inolvidables para el fútbol argentino: México 1986 y Francia 1998.

La Selección Argentina afrontará este miércoles una de las citas más importantes del Mundial con un detalle que no pasará inadvertido. El equipo de Lionel Scaloni utilizará la camiseta alternativa azul y negra para enfrentar a Inglaterra en las semifinales, una elección que remite a dos de los triunfos más emblemáticos de la historia albiceleste frente al conjunto británico.

La decisión se tomó luego de que la FIFA rechazara el pedido de la AFA para disputar el encuentro con la tradicional camiseta celeste y blanca , por lo que Argentina deberá salir al campo de juego con su uniforme suplente en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Un color que quedó marcado para siempre en la Selección Argentina

El antecedente más recordado se remonta al 22 de junio de 1986, cuando el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo eliminó a Inglaterra en los cuartos de final de México con un inolvidable 2-1 que quedó inmortalizado por la actuación de Diego Armando Maradona.

Aquella tarde nacieron dos de los momentos más icónicos de la historia de los Mundiales: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", en el que Maradona dejó atrás a cinco rivales antes de vencer a Peter Shilton.

Además del resultado, ese partido también quedó en la memoria por la historia de la camiseta azul. La indumentaria fue conseguida y preparada pocas horas antes del encuentro, con escudos y números bordados especialmente para la ocasión, mientras que se completó con pantalones negros, una combinación que terminó convirtiéndose en un símbolo del fútbol argentino.

Francia 1998, otro recuerdo feliz para la Selección

El segundo antecedente favorable llegó doce años más tarde, en los octavos de final del Mundial de Francia 1998. En esa oportunidad, la Selección también utilizó la camiseta suplente y eliminó a Inglaterra tras igualar 2-2 y vencer en la definición por penales.

Aquel encuentro es recordado, entre otras cosas, por el brillante gol de Javier Zanetti, convertido luego de una jugada preparada de tiro libre, una de las acciones más recordadas de ese Mundial.

Ahora, Argentina buscará escribir un nuevo capítulo con esa misma camiseta. Será la primera vez que argentinos e ingleses se enfrenten en una semifinal de una Copa del Mundo, con el objetivo de conseguir un lugar en la gran final del certamen.

El partido se disputará este miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde la Albiceleste intentará que el uniforme alternativo vuelva a ser sinónimo de una noche histórica.

El historial de Argentina vs- Inglaterra en Mundiales