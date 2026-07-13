Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Los dirigidos por Lionel Scaloni evitaron a los principales “cucos” hasta las semifinales, aunque ahora se viene un durísimo cruce frente a Inglaterra.

La Selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra, en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026, en el que será su primer enfrentamiento ante un rival de gran jerarquía tanto individual como colectiva.

El camino de los dirigidos por Lionel Scaloni hasta esta instancia fue soñado en lo que respecta a rivales.

En la fase de grupos no tuvo problemas para ganarle a Argelia, Austria y Jordania. Ya en las instancia de eliminación directa, sufrió muchísimo en todos los partidos, pero consiguió mantenerse en carrera al derrotar a Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Sin embargo, ahora se viene Inglaterra, una selección que en los últimos Mundiales fue un dolor de cabeza para todos sus oponentes y que cuenta con figuras de primer nivel como el mediocampista ofensivo Jude Bellingham y el delantero Harry Kane, entre otros.

Las certezas de la Selección argentina

- La mentalidad ganadora: si hay una selección a la que no se le puede cuestionar la mentalidad ganadora, esa es la de la Argentina.

En los últimos años, la "Scaloneta" se convirtió en una máquina de ganar títulos, al levantar los trofeos de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

- No se dan por vencidos, ni aún vencidos: esto quedó clarísimo principalmente en el partido de octavos de final ante Egipto, donde dieron vuelta una desventaja de dos goles en menos de 15 minutos para finalmente conseguir la clasificación.

- El factor Messi: la Selección argentina cuenta con el as de espadas, que es Lionel Messi. Pese a sus 39 años, el astro rosarino está brillando en la presente edición de la Copa del Mundo, donde ya hizo ocho goles y además repartió dos asistencias.

Las dudas de la Selección argentina

- Una fragilidad pocas veces vista: en los últimos partidos, la Selección argentina sorprendió al mostrarse extremadamente frágil ante rivales que claramente estaban al menos uno o dos escalones por debajo suyo.

Cabo Verde la llevó al tiempo extra, Egipto la tuvo al borde del knock out y ante Suiza estaba contra las cuerdas hasta que a Breel Embolo se le apagó el cerebro y se hizo echar por simular una falta.

- Hay cosas para mejorar en varios sectores de la cancha: este es otro de los factores que preocupan y mucho.

Pese al gran nivel individual de sus zagueros centrales, la Selección argentina recibió seis goles en sus últimos cuatro partidos. Además, en la mitad de la cancha solo se puede rescatar a Leandro Paredes, mientras que Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul no son ni el 10% de lo que fueron en Qatar.

En la delantera el único que estaba en un gran nivel era Messi, aunque frente a Suiza "mojaron" los dos nueves (Lautaro Martínez y Julián Álvarez) y eso genera un gran optimismo.

- No sabe jugar a defenderse: cada vez que la "Albiceleste" busca replegarse en defensa para cuidar un resultado, las cosas le salen totalmente al revés y termina recibiendo algún gol.

Le pasó ante Cabo Verde y Suiza, aunque pudo reponerse para volver a encaminar el camino. Una situación así ante Inglaterra podría significar una durísima eliminación para los dirigidos por Lionel Scaloni.