Deschamps cargó de presión a España antes de la semifinal: "Son los favoritos"

El entrenador de Francia palpitó el cruce del martes en Dallas y destacó el poderío del equipo de Luis de la Fuente.

Didier Deschamps calentó la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España al asegurar que el equipo dirigido por Luis de la Fuente es el favorito para avanzar a la final.

Ambas selecciones se enfrentarán este martes, desde las 16, en el AT&T Stadium de Dallas , en un duelo que definirá al primer finalista de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

“Conocemos bien a España, es el actual campeón de Europa. Jugamos el verano pasado contra ellos la semifinal de la Nations League también”, expresó Deschamps en conferencia de prensa.

Los fundamentos de los dichos de Deschamps sobre España

El entrenador francés reconoció que su seleccionado llegó al torneo con el cartel de candidato, pero buscó trasladarle la presión a España antes de un partido que promete ser cerrado y definido por detalles.

“Nos han considerado favoritos antes del Mundial, pero la favorita es España”, afirmó el técnico de Les Bleus.

En esa línea, Deschamps explicó que el recorrido reciente del equipo español lo obliga a cargar con una expectativa mayor: “Eso les pone más presión encima de ellos por todo lo que han hecho”.

De todos modos, el entrenador francés también recordó que España perdió la final de la Nations League ante Portugal, aunque destacó el nivel del equipo de De la Fuente.

“Es un muy buen equipo, con muchos puntos fuertes. Pero ante todo es la primera semifinal de la Copa del Mundo, y el nivel ya es altísimo”, sostuvo.

Francia llega a esta instancia con una sensación de mayor solidez, mientras que España buscará confirmar el protagonismo que mostró durante los últimos años y meterse nuevamente en una final mundialista.

La otra semifinal del Mundial 2026 tendrá como protagonistas a Argentina e Inglaterra, que se enfrentarán el miércoles en Atlanta por el segundo boleto a la final del domingo 19 de julio.