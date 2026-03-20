Colón aseguró su permanencia en la Liga Argentina tras el descenso de Huracán Las Heras

La contundente victoria de Comunicaciones sobre Huracán Las Heras terminó beneficiando al Sabalero, que mantuvo su plaza en la Liga Argentina.

Colón recibió una noticia clave para su futuro en el básquet nacional: mantuvo su plaza en la Liga Argentina luego del descenso de Huracán Las Heras, que quedó condenado tras caer de manera contundente ante Comunicaciones.

El equipo correntino se impuso con claridad frente al conjunto mendocino y ese resultado terminó teniendo impacto directo en el Sabalero, que de esta manera aseguró su continuidad en la segunda categoría del básquet argentino.

La derrota de Huracán Las Heras benefició a Colón

En un partido determinante para la lucha por la permanencia, Comunicaciones fue ampliamente superior y derrotó a Huracán Las Heras por 99 a 66, un resultado que decretó la pérdida de categoría del elenco mendocino.

Así, Colón quedó automáticamente a salvo y conservó su lugar en la Liga Argentina, una noticia muy importante para la estructura deportiva rojinegra, que seguirá compitiendo en una categoría exigente y de gran visibilidad a nivel nacional.

Comunicaciones fue muy superior

El encuentro comenzó parejo y con bajo goleo, en un contexto donde ambos equipos sabían que se jugaban mucho. Comunicaciones logró lastimar cerca del aro, mientras que Huracán intentó sostenerse con reparto de goleo y algunas transiciones rápidas.

Con el aporte de Tomás Allende, que sumó energía desde el banco y anotó seis puntos seguidos, el local empezó a inclinar la balanza y cerró el primer cuarto arriba por 23 a 20.

En el segundo parcial, Huracán mostró una leve reacción y llegó a empatar el marcador en 35, pero en el cierre del primer tiempo el equipo correntino ajustó en defensa y encontró mejores respuestas en ataque para irse al descanso con ventaja de 44 a 37.

El quiebre llegó en el segundo tiempo

En el complemento, Huracán intentó sostener la pelea y llegó a descontar luego de estar 18 puntos abajo, pero Comunicaciones respondió con firmeza. El tiro exterior, especialmente con Pineda, y una mejor producción colectiva le permitieron al local volver a escaparse en el marcador.

Al finalizar el tercer cuarto, Comunicaciones ya mandaba por 70 a 57, y en el último parcial terminó de liquidar la historia. Con un rendimiento sólido y sin fisuras, amplió la ventaja hasta cerrar una victoria demoledora que sentenció el destino de Huracán Las Heras.

Los principales anotadores del ganador fueron Tomás Allende, con 17 puntos, y Lucas Reyes, con 16.

Una noticia clave para el básquet sabalero

Más allá de no haber sido protagonista directo del partido, Colón estuvo muy atento a lo que sucedía en ese cruce, ya que el resultado podía modificar su situación en la categoría. Finalmente, la caída de Huracán Las Heras le permitió al Sabalero respirar aliviado y confirmar su permanencia.

De esta manera, Colón seguirá siendo parte de la Liga Argentina, un dato trascendente para el presente del básquet rojinegro, que ahora podrá enfocarse en reorganizar su proyecto con la tranquilidad de haber conservado la categoría.