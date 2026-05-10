Un duelo con historia: Colón quiere hacer pesar los números ante All Boys en Santa Fe

Colón llega con sequía de triunfos, pero hay una estadística que ilusiona: en Santa Fe, el historial frente All Boys marca una diferencia contundente

La historia juega y en la previa del duelo ante All Boys, los antecedentes aparecen como un respaldo importante para el Colón . Este domingo, desde las 18, volverán a verse las caras en el Brigadier López por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional. El Sabalero necesita recuperar terreno tras acumular tres sin victorias.

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Más allá del presente irregular, los números reflejan una clara superioridad rojinegra en el historial. Se enfrentaron en 70 oportunidades, con 28 triunfos para el conjunto santafesino, 17 victorias del Albo y 23 empates.

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El historial entre Colón y All Boys

Pero el dato toma todavía más fuerza cuando los encuentros se disputan en Santa Fe. Allí jugaron 34 veces y el dominio sabalero fue marcado: 18 victorias, apenas cuatro derrotas y 12 igualdades.

Ese rendimiento en casa también se traslada al presente. El equipo rojinegro todavía no perdió en el Brigadier López en este campeonato y sostiene una efectividad superior al 70% ante su gente, un aspecto que buscará transformar nuevamente en una ventaja clave para volver a la cima.

La última vez que ambos se enfrentaron quedó grabada con sabor amargo para Colón. Fue el 4 de noviembre de 2024, en Floresta, por los playoffs, cuando empataron 1-1 en un partido que terminó favoreciendo a All Boys por ventaja deportiva.

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Cuatro años después, el escenario será distinto, pero la necesidad similar. Colón intentará apoyarse en su historia, en su localía y en su gente para dejar atrás la sequía y recuperar impulso en la pelea grande de la categoría.