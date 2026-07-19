Colón de San Justo venció a La Perla y se subió a la cima del Polaca Burtovoy

En la continuidad de la fecha 18 del Apertura José Luis Burtovoy, se produjo un gran triunfo de Colón de San Justo ante La Perla por 2 a 0. Ambos tienen 43 puntos y están en lo más alto de las posiciones.

Colón de San Justo se impuso a La Perla y lo alcanzó en la cima de la tabla de posiciones.

Avanza la decimoctava fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina que con la victoria de Colón de San Justo ahora tiene dos líderes. En el Portón del Norte, el Conquistador se impuso a La Perla del Oeste por 2 a 0 y ahora ambos comparten la cima del campeonato. Además, Sportivo Guadalupe volvió al triunfo ante Independiente de Santo Tomé, y La Salle Jobson igualó con Ciclón Norte de Cayastá. La jornada se completará el próximo miércoles en barrio Sur, cuando se enfrenten Nacional con Ciclón Racing.

Todas las miradas en la fecha 18 del Apertura José Luis Burtovoy estuvo dada en lo que sucedió en el norte provincial. Ya que llegaba el puntero La Perla del Oeste, quien visitaba a Colón de San Justo, el escolta, en un choque que le ponía fuego a la cima. Y así fue nomás, ya que con mucho corazón la punta quedó igualada. Sucede que Colón de San Justo se impuso de local en el Mercedes Alesso de Bieler y se trepó a la cima del Torneo Apeertura bajo el arbitraje de Maximiliano Manduca.

El Conquistador derrotó por 2 a 0 al elenco de Recreo Sur en el Mercedes Alesso de Bieler. gentileza Facu Rean

En el primer tiempo, a los 20 minutos llegó el gol de Alexis Palacios, mientras que a los 51 minutos llegó el segundo por intermedio de Claudio Albarracín en un final que seguramente habrá informe del árbitro puesto que se registraron algunos momentos de intemperancia. Con personalidad, entrega y el empuje de toda su gente, el equipo de Mauricio Chiementín se quedó con un triunfo enorme en una verdadera final anticipada.

El Mercedes Alesso de Bieler fue una fiesta. La tribuna empujó durante los 90 minutos y el equipo respondió con una actuación que ilusiona a todo el pueblo rojiblanco. Ahora Colón comparte la punta con La Perla, cuando restan apenas tres fechas para el final del campeonato. La ilusión está más viva que nunca. Sin dudas será un tramo final no apto para cardíacos en el cual ninguno de los dos querrán dejar escapar puntos.

Sportivo Guadalupe recuperó la memoria y consiguió vencer a Independiente de Santo Tomé. Ema Ávalos

En el estadio Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe se impuso a Independiente de Santo Tomé por 2 a 0 bajo el referato de Nicolás Mottier. Para el elenco de Adalberto Tobaldo los goles fueron concretados por Nahuel Blanco y Coco Ledesma. En el estadio Mauricio Martínez de Independiente, El Quillá cayó vencido por Gimnasia y Esgrima por la mínima diferencia en un encuentro que tuvo a Juan Bonnin como árbitro y que expulsó a Joaquín Felizia. El único tanto para el Pistolero lo consiguió Gonzálo Ibarra.

En el predio de Cabaña Leiva, La Salle Jobson y Ciclón Norte de Cayastá igualaron 1 a 1 bajo el arbitraje de Leandro Rotela. El conjunto colegial comenzó ganando por intermedio Agustín Rodríguez, pero en el arranque del complemento, la visita lo empató a través de Yair Loseco. En el predio Nery Pumpido, se registró una gran victoria de Newell´s de barrio Roma por 5 a 2 sobre Cosmos. Los goles para el conjunto de Mendoza al 4.000 los marcaron Michel Coronel, Juan Petean, Mateo Rossi y dos de Brian Rego, mientras que para los de Recreo los hicieron Luciano Pereyra y Benjamín Luna. En el estadio Alberto Garau, bajo el arbitraje de Carlos Céspedes, Universidad del Litoral cosechó un gran triunfo de visitante frente a Las Flores II por 2 a 0 con goles de Brian Tarragona y Tomás Valenzuela.

Universidad del Litoral cosechó una buena victoria ante Las Flores en condición de visitante. prensa UNL

La fecha había comenzado con la victoria de Sanjustino por 1 a 0 sobre Academia Cabrera con gol de Lorenzo González. Siguió con el triunfo de Juventud Unida sobre Colón con goles de Federico Farherr, Tomás Dándolo y Eros Méndez, mientras que Unión goleó a Nobleza de Recreo por 5 a 0 con tantos de Leonel De Olivera, Valentino Lígori, Adrián Berón en contra y dos de Nicolás Puebla. El viernes por la noche en el predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa se impuso a Ateneo Inmaculada por 3 a 2. Para La Casita los goles los hicieron Lautaro Acevedo en dos oportunidades, y Leandro Martínez de penal, mientras que para el Colegial, los concretaron Nicolás Abasolo y Martín Vicario.

Más información del Apertura de Liga Santafesina

-Posiciones: Colón de San Justo y La Perla del Oeste 43; Sanjustino 41; Sportivo Guadalupe 36, La Salle Jobson 30; Juventud Unida 28, Colón 27, Cosmos y Náutico El Quillá 24, Ciclón Racing 23, Unión y Ateneo Inmaculada 21; Gimnasia y Esgrima, Academia Cabrera, Universidad del Litoral, Independiente y Las Flores 19; Newell´s, Nacional y Ciclón Norte 18; Nobleza 17 y Deportivo Santa Rosa 8.

-Promedios: Deportivo Santa Rosa 0.278, Newell´s 0.976, Nobleza 0.976, Las Flores II 1.056, Ciclón Norte 1.134, Academia Cabrera 1.189, Cosmos FC 1.183, Nacional 1.224, Ciclón Racing .1235.

-Próxima fecha: Ciclón Norte con Sportivo Guadalupe, Nobleza con Juventud Unida, Newell´s con Colón de San Justo, Universidad con La Salle Jobson, Gimnasia y Esgrima con Unión, Academia Cabrera con Nacional, Ateneo Inmaculada con Náutico El Quillá, Ciclón Racing con Sanjustino, La Perla del Oeste con Colón, Las Flores II con Cosmos e Independiente con Deportivo Santa Rosa.