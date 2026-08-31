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Di María a Messi tras el retiro de la selección: "El mejor de la historia"

El futbolista Central publicó un mensaje de agradecimiento al capitán argentino, frente a una despedida histórica

31 de agosto 2026 · 14:58hs
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Di María fue compañero de Leo hasta la Copa América 2023.

Di María fue compañero de Leo hasta la Copa América 2023.

En el último día de agosto, Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina y volvió a convertirse en noticia internacional. Ángel Di María no tardó en reaccionar ante el suceso en Rosario y este compartió un mensaje de agradecimiento para definirlo como "el mejor de la historia".

El capitán de Central supo tomar la misma decisión hace dos años, cuando ambos se consagraron bicampeones de la Copa América. En esta ocasión, Fideo escribió como un hincha más y se mostró conmovido por el final de la historia de la Pulga con la camiseta albiceleste.

"Vamos estarte agradecido toda la vida por ser argentino", dijo el mediocampista de 38 años. El comentario se sumó a los de otras figuras actuales del combinado nacional como Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Cristian "Cuti" Romero.

¿Qué dijo Di María sobre el retiro de Messi?

El exjugador de Real Madrid, París Saint-Germain (PSG) y Manchester United destacó que la Pulga llevó al país a lo más alto del mundo. Así lo distinguió como un atleta inigualable en la historia del fútbol nacional.

Di María se mostró agradecido por el hecho de que Messi haya vestido la casaca albiceleste desde 2004, cuando disputó su primer amistoso con el combinado sub 20 e ignoró la propuesta para jugar en España. "Tranquilamente podrías haber elegido otra cosa", acotó el ídolo canalla.

Los rosarinos coincidieron en el plantel argentino desde 2008, cuando ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. El mediocampista de Central marcó el único gol de la final contra Nigeria.

Desde entonces, Fideo y Leo tropezaron varias veces en busca de su primer título con la camiseta celeste y blanca. La redención llegó en 2021, cuando la selección venció a Brasil y ganó la Copa América de 2021. Casi un año y medio más tarde, ambos volvieron a ser protagonistas en la conquista del Mundial de Qatar.

La dupla de zurdos dejó de convivir en la cancha hace poco más de dos años. Cuando Argentina consiguió el bicampeonato continental, Di María decidió retirarse con su cuarto trofeo bajo el brazo. En el camino también habían ganado la Finalissima 2022 ante Italia. A partir de este lunes, Messi será otro hincha ilustre del combinado nacional, al igual que el capitán de la Academia.

Di María Messi retiro selección argentina
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