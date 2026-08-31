Lionel Messi anunció su retiro de la Selección: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Lionel Messi comunicó que decidió cerrar su ciclo después de 20 años. Aseguró que la determinación “dolió y duele en el alma” y que ahora alentará desde afuera.

Lionel Messi tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera: anunció que se retira de la Selección Argentina. Después de una trayectoria de 20 años con la camiseta celeste y blanca, el capitán entendió que llegó el momento de cerrar una etapa que estuvo marcada por títulos, frustraciones, lágrimas y una conexión única con el público argentino.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó Messi en un mensaje en el que dejó en claro que no se trata de una decisión sencilla.

El futbolista explicó que la determinación le provoca un profundo dolor, pero que siente que ya entregó todo lo que tenía para darle al seleccionado.

“Siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, manifestó.

El final de una etapa irrepetible de Lionel Messi en la Selección

Messi reconoció que el paso del tiempo también influyó en su determinación. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho”, escribió.

Y dejó una de las frases más contundentes de su despedida: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

El capitán también hizo referencia a la generación que viene detrás y consideró que es momento de darle espacio a los nuevos protagonistas: “Aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

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La decisión pone punto final a una historia extraordinaria con la Selección. Messi comenzó su recorrido en las juveniles y luego construyó una carrera inolvidable con la Mayor, en la que atravesó momentos de enorme frustración antes de alcanzar la gloria.

“Ahora voy a ser uno más de ustedes”

Uno de los aspectos más emotivos del mensaje fue cuando Messi se imaginó en un nuevo rol: el de hincha.

“Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, aseguró antes de agradecer por el cariño recibido durante dos décadas.

“Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, expresó.

Messi también tuvo palabras para su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes que lo acompañaron durante este extenso recorrido. Se llevó, según sus propias palabras, “recuerdos y momentos inolvidables”.

El orgullo de haberlo vivido

Más allá de la tristeza por el cierre de una etapa, Messi eligió despedirse desde el orgullo por todo lo conseguido.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”, manifestó.

Y cerró con una frase que resume buena parte de su vínculo con el país:

“Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”

Messi aclaró además que estas palabras habían sido escritas el 21 de julio, dos días después de la final, y que los acontecimientos posteriores reforzaron todavía más su determinación.

Así, después de 20 años, el fútbol argentino queda frente a una realidad que durante mucho tiempo pareció imposible: la Selección deberá aprender a vivir sin Lionel Messi.