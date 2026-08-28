Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Un hombre de 28 años fue aprehendido, tras una denuncia de su expareja. Está investigado por el presunto delito de lesiones agravadas en un contexto de violencia de género

El detenido está investigado por el presunto delito de lesiones agravadas en un contexto de violencia de género

En las últimas horas, en la ciudad de Esperanza , y en el marco de una investigación por un hecho de violencia de género , pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un hombre de 28 años, investigado como presunto autor de lesiones dolosas contra su expareja .

La medida fue ordenada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , Alejandro Benítez , quien dispuso que el hombre fuera identificado y que se le formara causa como presunto autor del delito de lesiones agravadas en el contexto de violencia de género .

La denuncia de la víctima

La investigación se inició a partir de una denuncia en la que la víctima manifestó haber sido agredida físicamente por su expareja luego de mantener una discusión.

A partir de las tareas investigativas y por orden del fiscal Alejandro Benítez, pesquisas del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Esperanza, dependiente de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Región I, llevaron adelante un procedimiento en un domicilio de la ciudad.

Del operativo también participaron efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XI Las Colonias. Como resultado del procedimiento, los investigadores aprehendieron al principal sospechoso, identificado con las iniciales G. N., de 28 años.

La atribución delictiva

Tras concretarse el procedimiento y la aprehensión del investigado, las autoridades informaron las novedades a la jefatura de la PDI Región I, que posteriormente dio intervención al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Benítez.

El fiscal ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, fuera trasladado para ser sometido a una revisión física en Medicina Legal, identificado formalmente y que se le formara causa como presunto autor del delito de lesiones agravadas en un contexto de violencia de género.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se aguardan nuevas medidas en el marco de la causa.

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