Uno Santa Fe | Policiales | Esperanza

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Un hombre de 28 años fue aprehendido, tras una denuncia de su expareja. Está investigado por el presunto delito de lesiones agravadas en un contexto de violencia de género

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de agosto 2026 · 10:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El detenido está investigado por el presunto delito de lesiones agravadas en un contexto de violencia de género

gentileza

El detenido está investigado por el presunto delito de lesiones agravadas en un contexto de violencia de género

En las últimas horas, en la ciudad de Esperanza, y en el marco de una investigación por un hecho de violencia de género, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un hombre de 28 años, investigado como presunto autor de lesiones dolosas contra su expareja.

La medida fue ordenada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Benítez, quien dispuso que el hombre fuera identificado y que se le formara causa como presunto autor del delito de lesiones agravadas en el contexto de violencia de género.

La denuncia de la víctima

La investigación se inició a partir de una denuncia en la que la víctima manifestó haber sido agredida físicamente por su expareja luego de mantener una discusión.

A partir de las tareas investigativas y por orden del fiscal Alejandro Benítez, pesquisas del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Esperanza, dependiente de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Región I, llevaron adelante un procedimiento en un domicilio de la ciudad.

Del operativo también participaron efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XI Las Colonias. Como resultado del procedimiento, los investigadores aprehendieron al principal sospechoso, identificado con las iniciales G. N., de 28 años.

La atribución delictiva

Tras concretarse el procedimiento y la aprehensión del investigado, las autoridades informaron las novedades a la jefatura de la PDI Región I, que posteriormente dio intervención al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Benítez.

El fiscal ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, fuera trasladado para ser sometido a una revisión física en Medicina Legal, identificado formalmente y que se le formara causa como presunto autor del delito de lesiones agravadas en un contexto de violencia de género.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se aguardan nuevas medidas en el marco de la causa.

• LEER MÁS: Femicidio en Santa Rosa de Lima: asesinaron a balazos a una mujer frente a su casa

Esperanza hombre expareja violencia de género
Noticias relacionadas
La víctima recibió un disparo al quedar en medio de un enfrentamiento entre bandas

Femicidio en Santa Rosa de Lima: asesinaron a balazos a una mujer frente a su casa

Aprehendido en Helvecia: un hombre de 67 años fue detenido por presunto abuso sexual.

Helvecia: atraparon a un hombre de 67 años investigado como presunto autor de un abuso sexual

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

secuestraron un acoplado con pedido de secuestro abandonado sobre la banquina de circunvalacion oeste

Secuestraron un acoplado con pedido de secuestro abandonado sobre la banquina de Circunvalación Oeste

Lo último

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

Último Momento
Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

Nueva exigencia para la licencia de conducir en Santa Fe: cómo se aplicará el curso obligatorio de primeros auxilios

Nueva exigencia para la licencia de conducir en Santa Fe: cómo se aplicará el curso obligatorio de primeros auxilios

El Icon de Geely, con destino deportivo en el TC2000

El Icon de Geely, con destino deportivo en el TC2000

Ovación
Unión apelará la sanción a Julián Palacios tras la expulsión ante Aldosivi

Unión apelará la sanción a Julián Palacios tras la expulsión ante Aldosivi

Unión espera el aval de AFA y define qué refuerzo buscar tras la lesión de Vargas

Unión espera el aval de AFA y define qué refuerzo buscar tras la lesión de Vargas

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

El primer objetivo de Unión es clasificar para jugar una Copa

"El primer objetivo de Unión es clasificar para jugar una Copa"

Kily González fue anunciado como nuevo DT del Inter Miami de Leo Messi

Kily González fue anunciado como nuevo DT del Inter Miami de Leo Messi

Policiales
Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio