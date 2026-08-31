La Selección Argentina agradeció a Messi tras 21 años de historia y gloria

La Selección argentina despidió a Lionel Messi con un emotivo mensaje tras su decisión de ponerle fin a su carrera con la camiseta nacional.

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina y puso punto final a una historia de 21 años con la camiseta albiceleste. Tras conocerse la decisión, la cuenta oficial del combinado nacional publicó un emotivo mensaje para despedir al capitán: “Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”, expresó la Selección en redes sociales.

El mensaje de la Selección para Messi

La despedida llegó luego de que Messi confirmara que no volverá a jugar para Argentina. El rosarino explicó que se trató de una decisión difícil y dolorosa, pero que entiende que llegó el momento de cerrar una etapa que comenzó en 2005.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el capitán en su carta. Además, contó que había redactado el mensaje dos días después de la final del Mundial 2026, aunque decidió hacerlo público tiempo después.

Messi también hizo referencia a la situación personal que atravesó en los últimos meses y aseguró que, después de lo ocurrido con su padre, está “más convencido que antes” de la decisión tomada.