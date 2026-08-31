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El video de despedida de Leo Messi de la Selección

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina, con una carta y luego publicó un video.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 13:02hs
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El video de despedida de Leo Messi de la Selección

El astro Lionel Messi anunció que se retira de la Selección argentina, a casi un mes y medio de la final del Mundial 2026.

El capitán del seleccionado albiceleste por más de 15 años se despidió con un emotivo video a sus redes sociales recordando todos sus momentos, tanto buenos como malos, con la camiseta de la Argentina.

El video empieza con un mensaje que el propio futbolista dijo en sus comienzos en el país: “Mi sueño es jugar en la Selección argentina”, para luego acompañar la pieza con sus momentos tanto buenos como malos con la camiseta de la Argentina, con la canción “Brindis” de “La Sole”

La carta completa con la que Messi anunció su retiro de la Selección argentina

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección...

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil.

Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

El video de Leo Messi para despedirse de la Selección

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