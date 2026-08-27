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Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron asaltados: uno recibió un golpe con una piedra en la nuca y el otro, un puntazo con un arma blanca en el costado derecho. Policías de Orden Público y de Cuerpos patrullaron la zona y buscaron testigos para esclarecer el hecho

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de agosto 2026 · 11:55hs
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Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

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Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Este miércoles, después de las 18, en la esquina de Amenábar y San José, en barrio San Lorenzo, dos adolescentes fueron asaltados y agredidos físicamente mientras regresaban de comprar golosinas en un kiosco. Durante el ataque, les sustrajeron una bicicleta y un par de zapatillas.

Las víctimas, dos menores de 15 y 16 años, se movilizaban en una bicicleta playera blanca con detalles anaranjados. Según relataron posteriormente a la Policía, fueron interceptados por dos delincuentes que les exigieron la bicicleta y las zapatillas que llevaba puestas uno de ellos.

Ante la resistencia de los adolescentes, uno de los agresores golpeó con una piedra en la nuca y con los puños a una de las víctimas. Cuando el otro joven intentó interceder, recibió un puntazo superficial con un arma blanca en la zona intercostal derecha. Luego del ataque, los delincuentes escaparon del lugar con los elementos sustraídos.

La asistencia a los adolescentes

Tras el hecho, ambos jóvenes se dirigieron hasta el domicilio de uno de ellos, donde les contaron a sus madres lo ocurrido. Una de las mujeres se comunicó con la Central de Emergencias 911 y minutos después arribaron oficiales del Comando Radioeléctrico Capital (CREC).

Los policías entrevistaron a las madres de ambos adolescentes, quienes aportaron detalles sobre lo sucedido. Luego, los agentes dialogaron con las víctimas, que se encontraban conscientes, aunque en evidente estado de nerviosismo por el episodio.

Buscan a los agresores

Al ser consultados sobre la identidad de los atacantes, los menores señalaron que se trataría de dos personas conocidas de la zona. Según su descripción, uno de ellos llevaba una campera blanca con capucha, mientras que el otro vestía una remera deportiva.

Con esos datos, efectivos de distintas dependencias policiales realizaron un patrullaje por el sector para localizar a los sospechosos, aunque el resultado fue negativo.

Investigación por robo calificado

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó establecer el estado de salud de los dos adolescentes lesionados, identificar a posibles testigos entre los vecinos y constatar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el ataque.

También dispuso la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, a cargo de agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa fue caratulada provisoriamente como robo calificado y continúa bajo investigación para identificar y detener a los responsables.

• LEER MÁS: Otro violento ataque contra un comercio: destrozaron la puerta de una heladería en pleno bulevar

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