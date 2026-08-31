Messi se despide de la Selección: una historia de amor que ningún argentino olvidará

Tras 21 años, Lionel Messi se despide de la Selección Argentina dejando títulos, récords y una historia inolvidable que quedará para siempre en la memoria.

Lionel Messi y Argentina, 21 años de una historia que hizo soñar a todo un país.

Durante 21 años, Lionel Messi vistió la camiseta argentina y convirtió cada partido en un capítulo de una historia que atravesó generaciones. Desde aquel debut del 17 de agosto de 2005 hasta su despedida, hubo lágrimas, críticas, finales perdidas, sueños cumplidos y una camiseta que terminó siendo parte de su propia identidad.

El comienzo de una historia de amor

Hace tiempo que los argentinos sabíamos que algún día iba a llegar esta noticia. Sin embargo, nadie estaba preparado para leerla. Porque una cosa es saber que el final se acerca y otra muy distinta es imaginar una Selección Argentina sin Messi.

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El 17 de agosto de 2005, con apenas 18 años, comenzó una historia que parecía imposible de dimensionar. Aquel joven que ingresó con la camiseta celeste y blanca terminó convirtiéndose en el futbolista que más veces defendió a la Selección y en uno de los símbolos más grandes de la historia del fútbol argentino. Pero Messi nunca fue solamente estadísticas.

Fue el compañero que levantó a sus amigos después de una derrota. El líder que aprendió a convivir con las críticas. El capitán que siguió apareciendo cuando muchos pensaban que ya no podía hacerlo. El chico que alguna vez soñó con representar a su país y terminó haciendo soñar a millones.

Las heridas que también construyeron al campeón

El camino no fue sencillo. Durante años, Messi estuvo marcado por las finales perdidas. En 2014 llegó la derrota ante Alemania en la final del Mundial de Brasil. Un año después, Chile se quedó con la Copa América. Y en 2016, nuevamente Chile, esta vez en la Copa América Centenario, volvió a dejar a Argentina sin el título.

Fueron años de dolor, frustración y críticas. A Messi se le reclamaba aquello que parecía imposible: ganar un título con la Selección. Después de aquella final de 2016, cansado y golpeado, anunció por primera vez su retiro del seleccionado. Parecía que aquella historia de amor podía terminar de la manera más dolorosa. Pero Messi volvió. Semanas después decidió intentarlo una vez más. Y esa decisión cambió para siempre la historia de la Selección Argentina.

Porque tuvo la fortaleza para quedarse cuando era más fácil irse. Para soportar los cuestionamientos cuando dolían. Para volver a empezar cuando parecía que ya no quedaba nada por conquistar. Y un día, todo cambió.

Desde 2021, Messi encabezó una generación que devolvió la alegría a millones de argentinos. Llegó la Copa América de Brasil. Después, la Finalissima. Y finalmente, el sueño que durante tantos años había parecido inalcanzable: la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Messi levantó el trofeo más deseado, aquel que durante años le habían reclamado. Lo hizo como capitán, como líder y como el futbolista que nunca dejó de creer.

La historia todavía tenía capítulos por escribir. Argentina volvió a ser campeona de América y Messi continuó disfrutando de una camiseta que durante tanto tiempo había llevado sobre sus hombros con una responsabilidad enorme. Así, aquel futbolista cuestionado por no haber ganado títulos terminó convirtiéndose en campeón del mundo y bicampeón de América.

Los números que quedarán para siempre

Messi se marcha dejando marcas que parecen imposibles de alcanzar.

Con 207 partidos, es el futbolista con más presencias en la historia de la Selección Argentina. Además, convirtió 125 goles, una cifra que lo ubica como el máximo goleador histórico de la Albiceleste.

Pero hay algo todavía más impresionante: Messi también aportó 68 asistencias, por lo que participó directamente en 193 goles de Argentina y se convirtio en "Máximo goleador", "Máximo asistidor, Futbolista con más partidos, Campeón del mundo y Bicampeón de América.

El monarca de los Mundiales

Su historia con la Copa del Mundo merece un capítulo aparte. Después de disputar el Mundial de Norteamérica 2026, Messi se convirtió en el único futbolista de la historia en participar en seis ediciones consecutivas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

También alcanzó el récord absoluto de 34 partidos disputados en Mundiales y cerró su recorrido mundialista con 21 goles, quedando como el máximo goleador histórico de la competición. Además, consiguió algo que nadie más logró: fue elegido dos veces como el mejor jugador de un Mundial, en Brasil 2014 y Qatar 2022. Pero quizás ningún número pueda explicar realmente lo que significó Messi para Argentina.

El último Mundial

A los 39 años, Lionel Messi decidió jugar el Mundial 2026, el último de su carrera, en uno de los momentos más delicados de su vida. Mientras su padre, Jorge Messi, permanecía internado y atravesaba un estado de salud delicado, el capitán eligió estar con la Selección y volvió a ser una de las grandes figuras del torneo.

Para los argentinos, su decisión tuvo un valor imposible de medir. No solo por verlo una vez más con la camiseta que defendió durante más de dos décadas, sino por el compromiso y el amor que demostró incluso en un momento personal tan difícil.

Una era llega a su final

Una era que comenzó aquel 17 de agosto de 2005 llega, 21 años después, a su final.

Se va el chico que llegó a la Selección siendo apenas un adolescente y que se convirtió en capitán. Se va el futbolista que lloró derrotas, soportó críticas, anunció su retiro, volvió, perdió otra vez y siguió insistiendo. Se va quien finalmente pudo levantar la Copa del Mundo. Se va quien hizo cantar a un país entero. Se va quien convirtió sus sueños en los sueños de millones.

Porque Messi no fue solamente un jugador. Fue una parte de nuestra historia. Fue el abrazo después de un gol, el silencio después de una derrota, la ilusión antes de cada partido y las lágrimas de una generación que finalmente pudo verlo levantar la Copa que tanto había buscado.

Durante 21 años, Argentina tuvo el privilegio de disfrutar a Lionel Messi con la camiseta de la Selección. Desde aquel debut en 2005 hasta este 2026, su historia estuvo marcada por momentos inolvidables, grandes triunfos y también derrotas dolorosas. Ahora llega el momento más difícil: despedir a una leyenda que transformó para siempre la historia del fútbol argentino. Donde no solo fue una figura más, fue una historia de perseverancia, identidad y amor por la camiseta.

Y aunque Messi se despida de la Selección Argentina, la historia de amor entre el capitán y la camiseta que defendió durante más de dos décadas quedará para siempre en la memoria de todos los argentinos.