El defensor uruguayo fue vendido al Krasnodar de Rusia por una cifra cercana a los 4,5 millones de dólares y dejará Unión tras una temporada.

Unión concretó la venta de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia por una cifra cercana a los 4,5 millones de dólares. De esta manera, el defensor uruguayo de 23 años dejará el conjunto santafesino para continuar su carrera en Europa. La operación representa un importante ingreso económico para el Tatengue, que había adquirido el 50% de sus derechos.

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Krasnodar avanzó y se quedó con el defensor

La negociación tomó fuerza durante las últimas horas, luego de que el conjunto ruso mostrara interés en Rodríguez para reforzar su defensa. El Krasnodar buscaba un marcador central tras la salida de Diego Costa, quien continuará su carrera en el PAOK de Grecia.

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Finalmente, ambas instituciones llegaron a un acuerdo y el futbolista uruguayo tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo. Rodríguez había llegado a Unión en 2025 desde Juventud Las Piedras y rápidamente comenzó a ganarse un lugar dentro del plantel profesional.

Una venta importante para las arcas de Unión

El Tatengue había comprado el 50% de los derechos económicos del defensor por una cifra cercana a los 825 mil dólares. Por ese motivo, la transferencia al fútbol ruso representa una diferencia económica considerable para la institución santafesina.

Desde lo futbolístico, su partida significa una baja importante para Leonardo Madelón, ya que Rodríguez se había convertido en una alternativa habitual para la última línea. Sin embargo, Unión cuenta con Matías Rocha Calderón como una de las opciones para ocupar ese lugar.

Durante su paso por Unión, Maizon Rodríguez disputó 37 partidos con la camiseta rojiblanca y convirtió un gol. En poco más de un año, el defensor uruguayo logró consolidarse como una alternativa importante en la defensa del Tatengue.

De esta manera, el defensor uruguayo cierra su etapa en Santa Fe y afrontará un nuevo desafío en su carrera. Ahora, Maizon Rodríguez continuará su camino en Rusia, donde defenderá los colores del Krasnodar.