El Beach Volley argentino ya se puso a trabajar

La Selección Argentina de Beach Volley recibió autorización para retornar a los entrenamientos. Los equipos nacionales masculino y femenino, producto de un pedido especial de la Federación del Voleibol Argentino ante la instancia clasificatoria olímpica que tiene por delante, contarán con un programa de entrenamiento organizado de la siguiente manera:

La Selección Femenina inició el trabajo en Mar del Plata, donde recibieron habilitación, excepto Virginia Zonta que lo hará en Santa Fe y Brenda Churín, que entrenará en La Plata. El torneo clasificatorio olímpico tendrá sede en San Juan, Argentina, el próximo año.

En cuanto al equipo masculino, que tiene sede del Preolímpico por confirmar, la base será en Rosario, excepto para los mendocinos Leandro Aveiro y Bautista Amieva, que trabajarán en Tunuyán.En ambos casos las actividades iniciarán cuando los entrenadores lo dispongan de acuerdo a la programación camino a cada Continental Cup que se realizarían en junio 2021.

Ana Gallay es una de las deportistas que pudieron retomar los entrenamientos en el hábitat natural de su disciplina, en su caso la playa, y aseguró que "volver a sentir la arena fue lo mejor".

"Esta vuelta fue muy esperada. Veníamos entrenando muchísimo en nuestras casas pero volver a sentir la arena después de 85 días fue lo mejor. Me sentí bastante bien a pesar de que estuve tanto tiempo fuera de la arena", explicó Gallay, olímpica en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Gallay, de 34 años, conforma la mejor dupla argentina actual con la sanjuanina Fernanda Pereyra. Ambas conquistaron la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y buscarán la clasificación a los Juegos de Tokio en el torneo Preolímpico que tendrá sede en San Juan, Argentina, el próximo año.

"La postergación por un año de los Juegos me pareció perfecto porque se trata de una pandemia y todavía no hay vacuna para el Covid-19. Tenemos más tiempo para prepararnos. Va a ser difícil porque no hay competencia, pero estamos todos en la misma sintonía", explicó la entrerriana.

Gallay fue la primera jugadora argentina de beach en participar en unos Juegos Olímpicos (en Londres 2012 junto con Virginia Zonta) y la primera en ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos (en Toronto 2015, en dupla con Georgina Klug, con quien también fue a los Olímpicos de Río 2016).