El mellizo Guillermo sumó otra figura de jerarquía

El mexicano Javier "Chicarito" Hernández abandonará el fútbol europeo luego de casi una década y jugará en Los Ángeles Galaxy, el equipo de la liga estadounidense de fútbol (MLS) que dirige el argentino Guillermo Barros Schelotto.

El delantero, de 31 años y que estaba jugando en Sevilla de España, aceptó la propuesta del equipo de la MLS, que lo buscó para llenar el hueco dejado por el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien se marchó al Milan de Italia.

El diario sevillano Estadio Deportivo reportó este miércoles que el enviado del Galaxy, Dennis Te Kloese, mantuvo una reunión con el director deportivo del cuadro andaluz, Ramón Rodríguez "Monchi", en el cual concretaron el pase.

Mientras tanto, fuentes del club angelino explicaron al sitio mexicano Mediotiempo que Hernández ya aceptó la oferta, ganará el doble que en España, y que lo único que resta para hacerlo oficial es que el equipo español concrete la llegada de otro delantero para ocupar el lugar que deja vacante.

Chicharito, quien jugó 109 cotejos para el seleccionado de México, llegó a Europa a mediados del 2010 al Manchester United, para luego pasar por Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.

Su primer partido en la MLS sería el sábado 29 de febrero en Houston contra el Dynamo.

El equipo de Barros Schelotto tiene en su plantel a los argentinos Cristian Pavón (ex Talleres y Boca), Emiliano Insúa (ex Boca) y Emil Cuello (no jugó en Argentina).