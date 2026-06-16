En un partidazo, Nueva Zelanda e Irán igualaron en Los Ángeles

Los selecciones de Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 en el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo G

Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 en un auténtico partidazo por la fecha 1 del Mundial 2026, juego correspondiente al Grupo G disputado en Los Ángeles Stadium repleto de emociones y con un final abierto que finalmente no consiguió proclamar un vencedor.

Los All Whites pegaron primero gracias a una gran jugada de Chris Wood y potente definición de Elijah Wood, aunque antes del final del primer tiempo una oportuna aparición de Ramin Rezaeian dio lugar al empate transitorio.

Ya en el complemento, nuevamente apareció Wood para adelantar al elenco neozelandés pero la alegría poco duró ya que un tremendo cabezazo de Mohammad Mohebbi decretó el 2-2 primero parcial y eventualemente definitivo en California.

Resultado que marca que los cuatro participantes del grupo G ingresan a la segunda fecha todos en igualdad de condiciones, al todos contar con un único punto en sus respectivas campañas.