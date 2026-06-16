El Roque Otrino de Colón volvió a vibrar con una gran velada de boxeo

Con notable éxito y una impecable organización,se realizó el pasado fin de semana un festival de boxeo en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón que lucio reluciente para la ocasión. La velada fue organizada por el promotor y entrenador Carlos Lemos, hijo del legendario José Lino Lemos, en un evento que se viene llevando a cabo cada dos meses en el reducto ubicado en el barrio Centenario, en el que a todas luces aparece como una determinación acertada.

La velada en la entidad Sabalera contó con una pelea profesional, en el cual el oriundo de San José del Rincón, Alan Ponce se llevó un triunfo por puntos ante el cordobés Cancino, y en el que también hubo otros diez combates amateurs, que brindaron un gran espectáculo.

El evento boxístico llevado a cabo en el gimnasio colonista, fue fiscalizado por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, en concretó con José Baisetto que actuó como fiscal, mientras que como árbitros lo hicieron el corondino Ariel Morua y Ricardo Centurión, mientras que los jueces fueron Darío Gómez, Lisandro Maglier, Torcuato Arzeno y Emanuel Baisetto, Beatriz Perassi fue la cronometrista y el doctor Sergio Ramseyer el médico asistente.

Una gran velada en el Roque Otrino de Colón

En la única contienda profesional, en categoría superpluma, se registró el gran triunfo de Alan Ponce. El boxeador oriundo de San José del Rincón de 24 años se impuso por puntos a Enzo Hernán Cancino de la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba. El combate se desarrolló a seis rounds, y el árbitro fue el corondino Ariel Morúa. En las tarjetas se dieron los siguientes guarismos: Torcuato Arzeno 60-52, Emanuel Baissetto 60-52 y Lisandro Maglier 60-52.

El Bombardero Ponce, entrenado por Carlos Lemos en el Club Colón, hizo una gran pelea, ante un rival muy duro que generó mucha oposición y no se dio por vencido nunca. El apoyo del público local fue clave para el triunfo del santafesino que ahora lleva 5 triunfos, 2 por la vía rápida, 3 derrotas y 1 empate. De esta manera logró recuperarse de lo que fue la derrota a finales del año pasado ante Luciano Matías Amaya por puntos en el predio de la FAB en Buenos Aires.

En los combates entre púgiles aficionados, Pablo Escobar de Colón se impuso por puntos a Tomás Osuna del Thunder Box, Tomás Mendoza de la entidad Sabalera derrotó por puntos a Bruno Gamarra del King Box y Federico Palavecino entrenado por Lucho Fernández en el gimnasio Upper doblegó a Franco Ojeda de la ciudad de Santo Tomé.

Por su parte, Jairo Sánchez del Olimpia Olimboxing, entrenado por Walter Zoccola y Osvaldo Salami, se impuso por puntos a Máximo Candia del Thunder Box, Agustín Pitiari del Thunder Box, y que tiene como DT a Diógenes Totino Caunedo, superó a Nicolás Rodríguez de Colón y Matítas Córdoba de Colón lo hizo frente a Carlos Leguizamón del Willie Pep. En tanto, Brandon Pérez de Santo Tomé Box ganó por abandono de Luis Marinelli del Thunder Box.

Además, Celene Galindo, entrenada por Carlitos Lemos en Colón, se impuso a Uma Molevo de Concordia por puntos, Aaron Chamorro del Willie Pep, y entrenado por Nacho Doldán, se impuso a Mauricio Santillán del gimnasio Un Round Más, y el Colo Esteban Ferrero, de gran presente, y que va camino al profesionalismo, superó con claridad por puntos a Ricardo Hurgoitti del King Box.