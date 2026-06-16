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En lo que promete ser un gran partido, Francia y Senegal abren el Grupo I

En el estadio Nueva York Nueva Jersey, Les Blues y el conjunto senegalés se enfrentan por la primera fecha del Grupo I desde las 16 (hora argentina)

16 de junio 2026 · 09:18hs
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En lo que promete ser un gran partido

En lo que promete ser un gran partido, Francia enfrentará a Senegal.

Francia y Senegal jugarán este martes a las 16, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. Les Blues inician una nueva edición siendo uno de los máximos candidatos luego del último subcampeonato, mientras que Los Leones de Teranga buscarán superar la marca de octavos de final obtenida en Qatar 2022.

Cómo llegan Francia y Senegal al duelo por el Mundial 2026

Les Blues, vigentes subcampeones, aparecen nuevamente como uno de los grandes candidatos a pelear por la Copa del Mundo y buscarán iniciar con un triunfo. "Estamos entre los favoritos. No es una palabra tabú para mí", aseveró el entrenador Didier Deschamps, quien dejará su cargo al finalizar el torneo. En el primer amistoso de preparación cayeron 2-1 ante Costa de Marfil, pero unos días más tarde se repusieron y ganaron 3-1 ante Irlanda del Norte.

El conjunto senegalés afronta su tercera experiencia al hilo en un Mundial con el objetivo de superar los octavos de final, marca que logró en la última edición. Tuvo dos amistosos de preparación, pero no pudo obtener el triunfo en ninguno: caída 3-2 ante Estados Unidos y empate sin goles ante Arabia Saudita.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

VAR: Stephane De Almeida (SUI)

Estadio: Nueva York Nueva Jersey

Hora: 16

TV: D Sports

Francia Senegal grupo
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