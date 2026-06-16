El robo en el country El Paso derivó en allanamientos: apuntan al circuito de seguridad privada

La hipótesis investigativa central gira en torno a de qué manera se logró vulnerar el perímetro de seguridad para cometer los robos

La Policía de Investigaciones (PDI) lleva adelante siete allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe y la zona metropolitana en el marco de la investigación por el robo calificado cometido en el country El Paso . Así lo confirmó el director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli , en declaraciones a Aire de Santa Fe (91.1 FM).

Los procedimientos están siendo conducidos bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Manuel Cecchini , y se iniciaron hace aproximadamente una hora al momento de la confirmación.

Una investigación minuciosa

Galfrascoli destacó que los allanamientos son el resultado de una "investigación prolija, minuciosa y detallada" desarrollada en conjunto entre la PDI y la fiscalía. "La conducción muy atenta del fiscal Manuel Secchini fue determinante", subrayó el director, quien precisó que los procedimientos están en curso y que se esperan más precisiones a lo largo de la mañana.

El foco: el circuito de seguridad privada

Uno de los ejes centrales de los allanamientos apunta a las oficinas y el personal vinculado al circuito de seguridad privada del barrio cerrado. La hipótesis investigativa central gira en torno a de qué manera —desde adentro o desde afuera— se logró vulnerar el perímetro de seguridad para cometer el hecho.

Galfrascoli explicó que, en casos de robos en lugares con vigilancia privada intensa como los barrios cerrados, el punto de partida natural de cualquier investigación es el análisis del entorno de seguridad exterior: los puntos ciegos de las cámaras, los focos de iluminación que fallaron, las luces ausentes y los sectores del tejido perimetral que fueron saboteados o forzados. "Evidentemente es un primer inicio para poder profundizar una investigación caminando y cabalgando sobre esas hipótesis", sostuvo.

Un robo calificado que afectó a dos familias

El director recordó que el hecho investigado constituyó un robo calificado que incluyó privación ilegítima de la libertad en dos domicilios del country, afectando a dos familias. Esa circunstancia agrava la figura penal y refuerza la urgencia de la pesquisa.

Consultado sobre la posibilidad de aprehensiones, Galfrascoli fue cauteloso pero firme: la PDI trabaja sobre líneas muy concretas de investigación que "pueden arrojar detenciones independientemente del secuestro que se obtenga en los allanamientos". Agregó que el círculo de privaciones de libertad podría ampliarse en función de las evidencias que se reúnan durante los procedimientos del día, cuyo resultado se conocerá en el transcurso de las próximas horas.