En el Boston Stadium, Irak y Noruega se verán las caras desde las 19, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. Los Vikingos Rojos, liderados por el goleador Erling Haaland, buscarán comenzar con tres puntos clave ante los asiáticos.
Irak y Noruega inician su camino en el Mundial
Los Leones de Mesopotamia y Los Vikingos Rojos debutan en el Grupo I que comparten con Francia y Senegal
Cómo llegan Irak y Noruega al duelo por el Mundial 2026
Los Leones de Mesopotamia se preparan para buscar ser la sorpresa del grupo, el que también comparten con Francia y Senegal. En los amistosos previos, igualaron 1-1 ante España y cayeron 2-0 ante Venezuela, que no está en la Copa del Mundo.
En cambio, Los Vikingos Rojos se fueron conformes luego de ventaja de preparación. Los dirigidos por Ståle Solbakken superaron 3-1 Suecia y empataron 1-1 ante la siempre complicada Marruecos. Con Martin Ødegaard, Erling Haaland y Alexander Sørloth como sus principales figuras, buscarán superar la marca de los octavos de final, que la consiguieron en Francia 1998.
Probables formaciones
Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken.
Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.
Árbitro: Pierre Ghislai Atcho (GAB)
VAR: Amin Mohamed (EGI)
Estadio: Boston Stadium
Hora: 19
TV: TyC Sports