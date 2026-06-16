Irak y Noruega inician su camino en el Mundial

Los Leones de Mesopotamia y Los Vikingos Rojos debutan en el Grupo I que comparten con Francia y Senegal

Irak y Noruega hacen su debut en el Mundial.

En el Boston Stadium, Irak y Noruega se verán las caras desde las 19 , por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. Los Vikingos Rojos, liderados por el goleador Erling Haaland, buscarán comenzar con tres puntos clave ante los asiáticos.

Los Leones de Mesopotamia se preparan para buscar ser la sorpresa del grupo, el que también comparten con Francia y Senegal. En los amistosos previos, igualaron 1-1 ante España y cayeron 2-0 ante Venezuela, que no está en la Copa del Mundo.

En cambio, Los Vikingos Rojos se fueron conformes luego de ventaja de preparación. Los dirigidos por Ståle Solbakken superaron 3-1 Suecia y empataron 1-1 ante la siempre complicada Marruecos. Con Martin Ødegaard, Erling Haaland y Alexander Sørloth como sus principales figuras, buscarán superar la marca de los octavos de final, que la consiguieron en Francia 1998.

Probables formaciones

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken.

Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Árbitro: Pierre Ghislai Atcho (GAB)

VAR: Amin Mohamed (EGI)

Estadio: Boston Stadium

Hora: 19

TV: TyC Sports