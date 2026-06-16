Los Pumitas tienen el plantel confirmado para el Mundial Juvenil

El segunda línea santafesino Bautista Benavides fue convocado para integrar el plantel del seleccionado argentino M20 que afrontará la copa del mundo en Georgia del 27 de junio al 18 de julio

La Unión Argentina de Rugby confirmó la nómina de jugadores que representarán al país en el próximo Mundial Juvenil M20. La cita máxima de la categoría se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi, en Georgia. Dentro de la prestigiosa nómina se destaca la inclusión del segunda línea de Santa Fe Rugby y Capibaras, Bautista

Benavides. Además fue citado el rafaelino Federico Narváez, con lo que son dos los representantes de la Unión Santafesina de Rugby. El debut de la escuadra conducida por Nicolás Fernández Miranda el sábado 27 de junio a las 6 frente a Estados Unidos.

Los Pumitas confirmados para el Mundial M20

Se acerca la cita más importante del año para el seleccionado juvenil con el comienzo del Mundial, que se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi en Georgia. El país europeo será sede por segunda vez luego de organizarlo en 2017. Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, confirmó un plantel de 30 jugadores para el certamen internacional; los mismos concentrará en Casa Pumas desde ayer lunes 15 al viernes 19 de junio.

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la gran final el 18 del mismo mes. En esta edición serán 16 los países que lucharán por la corona juvenil y estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente. La final se jugará el 18 de julio en el Estadio Mikheil Meskhi de Tiflis.

Como novedad, el ahora denominado World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle.

image El segunda línea formado en Santa Fe Rugby Club en plena acción en el Rugby Championship en Sudáfrica.

La región litoral tendrá varios jugadores en el combinado nacional. Ellos son Bautista Benavides (Santa Fe Rugby), Basilio Cañas (Estudiantes de Paraná) y Franco Marizza (Paraná Rowing), el rafaelino Federico Narváez, formado en el CRAR, pero que desde este inicio de la temporada 2026 se sumó a las divisiones juveniles de Atlético del Rosario, y los rosarinos Benjamín Ordiz (Los Caranchos) y Juan Preumayr (Jockey Club de Rosario).

El plantel de Los Pumitas

Jeremy Annand (Belgrano Athlétic), Luciano Avaca (Tala RC), Bautista Benavides (Santa Fe Rugby Club), Nicolás Cambiasso (Buenos Aires Cricket & RC), Basilio Cañas (Estudiantes de Paraná), Fabrizio Cebrón (Regatas de Bella Vista), Pedro Coll (Tigres de Salta), Manuel Cuneo Camargo (San Juan RC), Tomás Dande (Huirapuca de Tucumán), Benjamín Farías (Universitario de Tucumán), Ramón Fernández (Hindú), Manuel Giannantonio (Tala RC), Felipe Hygonenq (Alumni), Benjamín Ledesma (SIC), Bautista Lescano (Estudiantes de Paraná), Franco Marizza (Paraná Rowing Club), Federico Narváez (Atlético del Rosario), Benjamín Ordiz (Caranchos), Joaquín Pascual Viale (Alumni), Simón Pfister (Tucumán RC), Juan Preumayr (Jockey Club de Rosario), Bautista Quiroga Miguens (CUBA), Valentino Reggiardo (Deportiva Francesa), Tiziano Rocha (Alumni), Bautista Salinas (Los Tordos de Mendoza), Pascal Senillosa (Hindú), Federico Serpa (Los Tordos), Jerónimo Sorondo (Belgrano Athlétic), Federico Torre (Córdoba Athlétic) y Laureano Valle (Mendoza RC).

Los grupos del Mundial

Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.

Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.

Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.

Grupo D: Francia, Australia, España y Fiji.

Fixture de Los Pumitas

Sábado 27 de junio – Argentina vs Estados Unidos – Avchala Stadium, Tbilisi – 06:00 hs*

Referee: Saba Makharadze (GRU)

Jueves 2 de julio – Argentina vs Irlanda – Avchala Stadium, Tbilisi – 08:30 hs*

Referee: Reuben Keane (RA)

Martes 7 de julio – Argentina vs Inglaterra – Avchala Stadium, Tbilisi – 08:30 hs*

Referee: Christopher Allison (SARU)