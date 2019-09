"Este equipo estará en mi corazón el resto de mi vida"

Sergio Santos Hernández está transitando su segundo proceso al comando de la Selección Argentina. Le tocó ser parte de la Generación Dorada y ahora orientar este grupo de jugadores que en China llegaron al podio.

El subcampeonato argentino para nada empaña todo un trabajo que incluyó en la preparación la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima.

Por eso visiblemente emocionado recorrió con su mirada cada uno de los momentos posteriores a la coronación en la jornada final llevada adelante en Beijing.

"España fue superior de punta a punta. No tenemos excusas, no estábamos cansados, no estábamos desmotivados. Todo lo que sucedió fue mérito de ellos. Por otro lado, para resumir, hoy no perdimos la final del mundo, ganamos la plata. No tengo ninguna duda", sentenció el bahiense.

Para el DT que está al frente del combinado nacional fue su tercer mundial, logrando un cuarto lugar en Japón, el quinto en Turquía y este subcampeonato en tierras asiáticas.

"Lo que ganó Argentina es histórico, motivo de orgullo. Para que reflexionemos. Cuando hay compromiso, apoyo y trabajo, se consiguen los resultados. Este es el segundo partido oficial que pierde este equipo. Estoy triste por no ganar, pero súper orgulloso por este equipo que estará en mi corazón por el resto de mi vida", apuntó antes de su despedida.