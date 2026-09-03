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Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

El tenista argentino venció al alemán Jan-Lennard Struff y de esta manera continúa en el US Open y ahora enfrentará a Taylor Fritz

3 de septiembre 2026 · 21:40hs
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Francisco Cerúndolo avanzó a la tercera ronda del US Open.

Francisco Cerúndolo avanzó a la tercera ronda del US Open.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (25°) consiguió un resultado histórico para su carrera y avanzó hasta la tercera ronda del US Open por primera vez, al derrotar al alemán Jan-Lennard Struff (44°).

Cerúndolo avanza en el US Open

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el máximo representante del tenis argentino en la actualidad se impuso tras cuatro horas de juego, por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3.

Un triunfo que fue muy festejado por el propio jugador y su equipo lo hizo acceder a la tercera instancia, en la que se medirá con el estadounidense Taylor Fritz (10°), de situación tambaleante dentro del top 10, este viernes 4 de septiembre en el primer turno, a las 12:00 (horario argentino).

Los otros dos partidos argentinos del día fueron protagonizados por Marco Trungelliti (83°) y la resiliente Nadia Podoroska (449°), quienes cayeron en la segunda ronda del certamen.

En un partido exigente desde lo físico y lo mental, en el que incluso se lo vio sobrepasado al destrozar la raqueta contra el suelo cuando perdió el tercer set, Francisco Cerúndolo sobrevivió a una guerra para ganarle a Struff y sumar un triunfo de mucho valor en su carrera profesional.

Asentado entre los mejores tenistas del mundo hace algunos años, Cerúndolo tenía la espina clavada de nunca haber podido tener un buen rendimiento en el US Open, llegando incluso a gritar, en medio de un entrenamiento algunas semanas atrás, que odia la actual gira norteamericana.

En un partido cambiante, el argentino tuvo su mejor rendimiento en los dos últimos sets, en los que ya no tenía margen de error, y quebró dos veces en cada uno, sin dar oportunidades de break a su rival, para un festejo emotivo y merecido: el argentino se tiró al piso para desahogarse y empieza a soñar en grande en Nueva York.

Por otra parte, Trungelliti tuvo un gran desempeño para llevar al cuarto set un encuentro ante el prometedor tenista belga Alexander Blockx (34° del ranking con 21 años), pero sufrió la diferencia física que marcan los 15 años que los separan y perdió por 3-6, 2-6, 6-3 y 1-6.

Francisco Cerúndolo US Open ronda
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