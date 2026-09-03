Rubén Insúa, cada vez más cerca de volver a ser el DT de San Lorenzo

En la última reunión se llegó a un acuerdo por la deuda y, de no mediar ningún contratiempo, el Gallego será otra vez el técnico del Ciclón y debutará ante Independiente

Rubén Darío Insua es el elegido por San Lorenzo para reemplazar a Néstor Gorosito tras su salida del banco del Ciclón y si bien la negociación aún no está cerrada, de no mediar ningún contratiempo será nuevamente el técnico del Ciclón. El vínculo será hasta diciembre del año que viene.

Los dirigentes de la institución de Boedo mantuvieron una reunión con el entrenador de 65 años y su abogado para comenzar a planificar el que sería su tercer ciclo al frente del equipo, aunque faltaba arreglar la principal traba que existía hasta el momento: resolver la deuda que la institución mantiene con el DT y su cuerpo técnico.

En la última charla, desarrollada este jueves, las partes llegaron a un acuerdo por la deuda y también se resolvieron las diferencias que existían con Roberto Lute Oste, histórico ayudante de Insua.

La comisión directiva no deseaba la vuelta de Oste ya que tras su último paso -como ayudante de campo a la par del Gallego- le hizo juicio al club por una deuda con él. Esta negativa no cayó nada bien desde el lado del entrenador, por lo que era un punto a resolver además de lo económico.

El último plan de pago se había firmado en abril del 2024, cuando Insua fue despedido por Marcelo Moretti, quien era el presidente del Ciclón en aquel entonces. Esa financiación se arregló con el entrenador y no con sus asistentes, por lo que era otro asunto a solucionar para confirmar el retorno del DT campeón de la Copa Sudamericana 2002.

Está todo encaminado para Insua comience su tercer ciclo en San Lorenzo y será cuando por la fecha 9 de torneo Clausura visite a Independiente en Avellaneda. Un dato curioso es que el Rojo fue el mismo rival que enfrentó en el debut en su segunda etapa en San Lorenzo en 2022.

En sus dos etapas, Insua dirigió 146 partidos: ganó 57 partidos, empató en 54 oportunidades y sufrió 35 derrotas (51,37 % de los puntos).

En tanto, a la espera de Insua firme su contrato, el sábado que viene frente a Talleres y en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 8 del torneo Clausura, al frente del equipo se encontrará Walter Perazzo.