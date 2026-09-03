El Fuego Suramericano encendió Funes y este viernes toma rumbo a Granadero Baigorria

La antorcha pasó este jueves por el Mercado Don Bosco, donde la comunidad disfrutó de experiencias deportivas y recreativas. El recorrido continuará mañana en Granadero Baigorria.

Juegos Suramericanos: sigue el recorrido de la antorcha por todo el territorio provincial.

El Fuego Suramericano ya dejó su huella en Funes. Este jueves, la antorcha que simboliza la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 convocó a vecinos y vecinas en una jornada cargada de propuestas deportivas y recreativas.

Entre las 14 y las 18, el Mercado Don Bosco fue escenario de una actividad pensada para acercar el espíritu de los Juegos a la comunidad. Simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis y una estación de arte formaron parte de la propuesta.

La iniciativa busca que la celebración no quede concentrada exclusivamente en Santa Fe, Rosario y Rafaela, las tres ciudades que serán sede de las competencias, sino que también pueda recorrer otras localidades de la provincia y fortalecerse del empuje santafesino.

Una antorcha que sale al encuentro de la gente

La propuesta combina el símbolo de los Juegos con actividades participativas para que chicos, familias y vecinos puedan acercarse al acontecimiento deportivo desde otro lugar.

Después de Funes, Granadero Baigorria será la próxima parada. Este viernes, el fuego continuará su camino y sumará una nueva comunidad a la cuenta regresiva de Santa Fe 2026.

El fuego, rumbo a los Juegos

El recorrido se desarrolla en la previa de los XIII Juegos Suramericanos, que tendrán lugar del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.

Durante dos semanas, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán competencias correspondientes a 43 deportes y 60 disciplinas, en el que será el mayor acontecimiento deportivo organizado en la historia de la provincia.

Mientras las sedes terminan de prepararse y las delegaciones ultiman detalles, el Fuego Suramericano comenzó a recorrer el territorio. Funes ya fue parte de esa historia y Granadero Baigorria será el próximo destino.