Los Pumas tienen equipo confirmado para jugar con Australia

El head coach de Los Pumas, definió la formación de Los Pumas para enfrentar a los Wallabies este sábado en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza . El rafaelino Mayco Vivas irá al banco de suplentes.

Con cambios y debutantes, se definió la formación de Los Pumas para enfrentar a los Wallabies en Mendoza.

Los Pumas y los Wallabies confirmaron sus respectivas formaciones para el test match que disputarán este sábado 5 de septiembre desde las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y con TV en vivo por ESPN y Disney+ Plan Premium. Para la revancha del triunfo australiano en Jujuy (27-21) Felipe Contepomi introducirá 4 cambios con los ingresos de Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina y Nicolás Roger en remplazo de Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Benjamín Grondona y Gerónimo Prisciantelli.

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Los Pumas se presentan en Mendoza

Tras la caída el pasado sábado en Jujuy, los dirigidos por Felipe Contepomi se preparan para la revancha ante Australia en Mendoza, lo que además significará la última presentación del año para el seleccionado nacional en nuestro país. El encuentro se jugará el sábado 5 de septiembre, desde las 18: horas, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El del próximo sábado será el quinto enfrentamiento entre ambos seleccionados en Mendoza, en los que Los Pumas solo cosechan un triunfo.

Luego de esta última presentación en casa, Los Pumas tendrán un parate hasta reencontrarse en noviembre de cara a la definición del flamante Nations Championship.

En lo que respecta al equipo que cayó en Jujuy la semana pasada, Felipe Contepomi realizó cuatro cambios en el XV inicial: Ingresaron Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina y Nicolás Roger, y salieron Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Benjamín Grondona y Gerónimo Prisciantelli (Guido Petti pasó a la tercera línea y Santiago Carreras de fullback). Por el lado de los finishers, se destacan los ingresos de dos posibles debutantes: el mendocino Facundo Cardozo y el cordobés Mateo Soler.

Facundo Cardozo, jugador formado en Teqüe de Mendoza y con actualidad en Universitario de Tucumán, fue campeón con Dogos XV en el 2024 y este año estuvo presente en Tarucas, la franquicia tucumana. A su vez, en 2025 fue parte del plantel de Argentina XV que disputó la gira europea ante Munster y Bristol Bears.

Mateo Soler, hijo de Facundo Soler (Puma #520), se formó en Tala Rugby Club, y actualmente juega en Dogos XV, donde además de ser campeón en 2024, fue el MVP en el 2026. Con Los Pumitas disputó el Oceania U20 Championship en 2022 y el Mundial M20 de 2023. En 2024 recibió su primera convocatoria a Los Pumas.

Alineaciones confirmadas

A continuación, la formación de Los Pumas para la revancha ante Australia en Mendoza:

1-Boris Wenger , 2. Ignacio Ruiz, 3. Pedro Delgado, 4. Efraín Elías, 5. Franco Molina, 6. Pablo Matera, 7. Guido Petti, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Nicolás Roger, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Francisco Moreno, 19. Tomás Lavanini, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Facundo Cardozo, 22. Gonzalo Bertranou, 23. Mateo Soler

Australia con: 1. Angus Bell, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (C), 9. Ryan Lonergan, 10. Ben Donaldson, 11. Filipo Daugunu, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright.

Suplentes: 16. Josh Nasser, 17. Aidan Ross, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lukhan Salakaia-Loto, 20. Charlie Cale, 21. Kalani Thomas, 22. Carter Gordon, 23. Isaac Henry