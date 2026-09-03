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Diego Colotto habló de Colón: el mercado, Delfino y el objetivo de volver a ser protagonista

Diego Colotto, el director deportivo de Colón, repasó el trabajo realizado desde diciembre, habló de refuerzos y destacó la campaña del equipo.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2026 · 20:11hs
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Diego Colotto habló de Colón: el mercado, Delfino y el objetivo de volver a ser protagonista

Prensa Colón

Diego Colotto analizó el presente de Colón y repasó el proceso que atraviesa la institución desde su llegada. El director deportivo habló con Sol Play y se refirió al armado del plantel, el mercado de pases, las negociaciones que no llegaron a buen puerto, la llegada de Iván Delfino y el objetivo de que el Sabalero sea protagonista hasta el final.

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El mercado de pases y la llegada de Delfino

Colotto explicó que cuando arribó al club encontró diferentes situaciones que debían ser ordenadas y que el trabajo comenzó con una evaluación general de la institución.

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“Nosotros estamos contentos, bien, siempre pensando en mejorar. Empezamos en diciembre con un montón de situaciones para ir trabajando. Se encontraron deudas, el armado del plantel y hemos llegado a este punto de estar expectantes. Queremos llegar a la recta final”, sostuvo.

Además, recordó que al momento de su llegada estaba Ezequiel Medrán al frente del equipo y que luego se decidió avanzar en una reestructuración.

“Cuando llegamos estaba Ezequiel y se hizo un análisis de una reestructuración. Cuando lo ve de afuera imagina una cosa. Es un club muy importante y muy grande, merece ascender y lleva un proceso, una etapa, un crecimiento. Esperemos estar a la altura”, manifestó.

Sobre la salida de Medrán y la llegada de Delfino, consideró que el cambio fue positivo para el momento que atravesaba Colón.

“Ezequiel Medrán hizo una buena campaña y había entrado en una zona gris. Había que generar un cambio y con la llegada de Iván fue positivo. Iván tiene más experiencia, tanto por edad como por lo vivido”, explicó.

El director deportivo también destacó que la elección del entrenador estuvo relacionada con la necesidad de afrontar la parte decisiva del campeonato con un técnico experimentado.

“En esta recta final buscábamos un técnico que tenga experiencias vividas. Colón tiene que ser protagonista y demostrarlo”, afirmó.

Acevedo, Reniero y la planificación del plantel

Colotto también habló sobre la frustrada llegada de Jonás Acevedo y explicó que el club había trabajado sobre diferentes alternativas para reforzar esa posición.

“Hay veces que son negociaciones. El club hizo todo por traerlo. Hemos apuntado a dos o tres nombres en esa posición y era esos jugadores o quedarnos con el plantel actual, del que estamos conformes”, señaló.

El director deportivo aclaró que las conversaciones forman parte de la dinámica habitual del fútbol y que la representación de los jugadores también interviene en este tipo de operaciones.

Respecto de la función que buscaban para Acevedo, explicó que podía desempeñarse en diferentes sectores del mediocampo y del ataque. También mencionó a Toledo como una alternativa que había elevado su rendimiento en la creación.

“Lo pensamos al inicio de esa forma: en medio campo, como interno y extremo. También está Toledo, un jugador que soltó un rendimiento alto en creación. Son jugadores que pueden asociarse por dentro. Nosotros pensamos el mercado de esa manera”, sostuvo.

Colotto también se refirió al mercado de invierno y reconoció que una reestructuración importante puede traer consigo algún margen de error.

“Cuando uno reestructura tanto, en el margen puede tener error. Colón hoy tiene más del 55 por ciento de los puntos sacados y superó la campaña de 2025. Nuestra comparación es con los dos años del Nacional B. Con el armado del plantel estamos muy contentos, confiamos en el plantel y obviamente lo veremos al final. Estamos cerca”, expresó.

En cuanto a la búsqueda de jugadores, contó que la institución trabaja con una amplia base de datos y que las decisiones se toman en conjunto con el cuerpo técnico.

“Tenemos una base de datos de muchos jugadores y vemos mucho fútbol, de manera presencial. Después hablamos con el entrenador, hacemos una lista. En este último cupo hablamos con Iván con ocho jugadores, eligió tres y ahí se va filtrando”, explicó.

Sobre el mercado de invierno, señaló que Colón primero debía adaptarse a una situación económica y deportiva que implicaba liberar lugares antes de volver a incorporar. También reconoció que el club puede resultar atractivo para futbolistas por su historia, aunque actualmente compita en la Primera Nacional.

En ese sentido, mencionó la frustrada negociación por Reniero: “Reniero cambió las condiciones de la oferta y se cayó”.

Finalmente, Colotto destacó el trabajo con las divisiones inferiores y explicó que algunos futbolistas que no eran considerados por Medrán fueron derivados a Reserva para continuar su desarrollo.

“Con las inferiores le dimos la posibilidad a otros chicos que sumen minutos en Reserva para proyectarse a futuro. Con Ezequiel no los tenía en cuenta a Gallay y Yunis, entonces bajaron a Reserva y hacemos seguimientos”, contó.

El director deportivo también adelantó que durante este año se trabajará en renovaciones y en la salida a préstamo de aquellos juveniles que necesiten sumar experiencia.

“Hay chicos que ya están más grandes para jugar en Reserva y salen a préstamo”, explicó.

Con el equipo atravesando la parte decisiva de la temporada, Colotto dejó claro cuál es la prioridad: “Ojalá el equipo pueda tener los resultados. Colón tiene que jugar para sí mismo”.

Colón Diego Colotto Iván Delfino
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