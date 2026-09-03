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Instituto visita a Unión con una duda y Cerato disfruta su gran presente: "Será una final más"

La Gloria lidera su zona y prepara el partido del lunes en Santa Fe. Alex Luna trabaja diferenciado, mientras Giuliano Cerato atraviesa su mejor momento.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2026 · 19:12hs
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Instituto visita a Unión con una duda y Cerato disfruta su gran presente: Será una final más

Instituto ya dejó atrás el triunfo ante San Lorenzo y comenzó a preparar el próximo desafío del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Diego Flores visitará a Unión este lunes, desde las 21:15, con el objetivo de conservar el liderazgo de la Zona A. Para ese encuentro, el entrenador mantiene una incógnita: la evolución de Alex Luna durante los próximos entrenamientos.

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Luna, la única incógnita para Flores

El mediocampista realizó trabajos diferenciados durante la práctica y será seguido de cerca por el cuerpo médico y el cuerpo técnico. Luna no pudo estar ante San Lorenzo debido a una contusión muscular provocada por un golpe directo en el muslo izquierdo.

El futbolista había formado parte de la concentración y aguardó hasta último momento por una posible oportunidad, pero el dolor persistió y finalmente fue descartado.

Si consigue recuperarse a tiempo, podría recuperar su lugar entre los titulares en reemplazo de Jeremías Lázaro. De todas maneras, Flores no tendría previsto realizar demasiadas modificaciones en un equipo que viene obteniendo resultados y consolidando una identidad.

La evolución del mediocampista será uno de los puntos principales durante los próximos días.

Cerato, de lateral a goleador

Uno de los protagonistas del presente de Instituto es Giuliano Cerato. El defensor marcó el único gol frente a San Lorenzo y alcanzó los cuatro tantos en el año, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo durante este tramo de la temporada.

El lateral atribuyó el buen momento a la fortaleza colectiva y destacó la unión del plantel. También resaltó la intensidad que mantiene el equipo durante los partidos y el aporte de quienes ingresan desde el banco.

Cerato reconoció que atraviesa uno de sus mejores momentos desde que juega en el club y contó que tuvo una propuesta de Liga de Quito para continuar su carrera en Ecuador, aunque finalmente decidió quedarse en Instituto.

Ahora, con la Gloria en lo más alto, el defensor ya tiene la mirada puesta en Santa Fe. “Ante Unión va a ser una final más”, aseguró, dejando en claro que el plantel pretende afrontar cada partido con la misma exigencia y sin relajarse.

Instituto llega al duelo con confianza, pero también con una consigna clara: sostener el rendimiento que le permitió alcanzar la cima y defenderla fecha tras fecha.

Instituto Unión Giuliano Cerato
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