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La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

El comunicado oficial fue difundido poco después de la visita de Milei al país trasandino y en la previa de la cadena nacional sobre el tema

3 de septiembre 2026 · 20:42hs
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Kast recibió a Milei en Santiago de Chile. Pocas horas después se conoció el respaldo del país trasandino a la soberanía argentina sobre Malvinas.

Foto: Presidencia de la Nación

Kast recibió a Milei en Santiago de Chile. Pocas horas después se conoció el respaldo del país trasandino a la soberanía argentina sobre Malvinas.

El gobierno nacional, a través de la Oficina del Presidente, difundió un comunicado en el que sostiene que el presidente de Chile, José Antonio Kast, ratificó el “respaldo” del país trasandino a “los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur y los espacios marítimos circundantes”, al tiempo que sumó al Reino Unido a un llamado a reanudar las negociaciones al respecto.

El comunicado, difundido en la previa de la cadena nacional de Javier Milei sobre la causa de Malvinas (prevista para las 21), dio cuenta del respaldo de Chile a “los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Malvinas”.

Asimismo, el país vecino ratificó "la necesidad de que los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales".

Por su parte, Milei agradeció a Kast "en nombre del gobierno argentino por el tradicional apoyo de Chile en la cuestión de Malvinas".

LEER MÁS: Malvinas: tras la reunión de Gabinete, Milei prepara una cadena nacional sobre los avances diplomáticos

También expresó que "se valorarán los esfuerzos del gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

Cumbre previa en Chile

Tras participar este jueves del Foro de Madrid, Milei se había reunido con Kast, en el Palacio de La Moneda.

Ambos mandatarios conversaron sobre la importancia de afianzar la cooperación estratégica bilateral, lograr acuerdos políticos y fortalecer los vínculos económicos de integración regional entre la Argentina y Chile.

Chile Casa Rosada Malvinas Milei
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