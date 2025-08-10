Gimnasia (M) y Deportivo Madryn, dueños de los grupos en la Primera Nacional

La fecha 26 de la Primera Nacional ratificó a los líderes de cada grupo: Gimnasia (M) en el A y Deportivo Madryn en el B

La fecha 26 de la Primera Nacional ratificó a los líderes de cada grupo. En el A, Gimnasia (M) dio un paso firme en la pelea por el ascenso directo: venció 2-0 como visitante a Chaco For Ever y se mantiene en lo más alto, mostrando solidez y efectividad en un partido clave fuera de casa.

En el B, Deportivo Madryn se quedó con un duelo de alto voltaje ante San Martín de Tucumán por 3-1. Con autoridad y apoyado en su localía, el elenco patagónico se impuso y se adueñó de la punta, dejando en claro que quiere llegar a las instancias finales como candidato serio.

El cierre de la fecha también dejó movimientos importantes en la lucha por ingresar al Reducido y por evitar el descenso. Con apenas ocho jornadas por delante, cada punto empieza a valer oro y el margen de error se achica para todos.

Más resultados de la fecha 26 de la Primera Nacional

Atlanta 1-San Miguel 1

Alvarado 1-Güemes 1

Almirante Brown 0-Central Norte 0

Colon 0-Agropecuario 1

Mitre 1-Gimnasia (J) 1

Temperley 0-San Telmo 0

Deportivo Madryn 3-San Martín (T) 1

Chaco For Ever 0-Gimnasia (M) 2

Gimnasia y Tiro 0-Los Andes 0

Estudiantes (BA) 2-Defensores de Belgrano 0