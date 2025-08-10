Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia (M)

Gimnasia (M) y Deportivo Madryn, dueños de los grupos en la Primera Nacional

La fecha 26 de la Primera Nacional ratificó a los líderes de cada grupo: Gimnasia (M) en el A y Deportivo Madryn en el B

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2025 · 20:37hs
Gimnasia (M) y Deportivo Madryn, dueños de los grupos en la Primera Nacional

La fecha 26 de la Primera Nacional ratificó a los líderes de cada grupo. En el A, Gimnasia (M) dio un paso firme en la pelea por el ascenso directo: venció 2-0 como visitante a Chaco For Ever y se mantiene en lo más alto, mostrando solidez y efectividad en un partido clave fuera de casa.

En el B, Deportivo Madryn se quedó con un duelo de alto voltaje ante San Martín de Tucumán por 3-1. Con autoridad y apoyado en su localía, el elenco patagónico se impuso y se adueñó de la punta, dejando en claro que quiere llegar a las instancias finales como candidato serio.

• LEER MÁS: Colón se hunde en el grupo B: a 14 del Reducido y a 11 del descenso

El cierre de la fecha también dejó movimientos importantes en la lucha por ingresar al Reducido y por evitar el descenso. Con apenas ocho jornadas por delante, cada punto empieza a valer oro y el margen de error se achica para todos.

Más resultados de la fecha 26 de la Primera Nacional

Atlanta 1-San Miguel 1

Alvarado 1-Güemes 1

Almirante Brown 0-Central Norte 0

Colon 0-Agropecuario 1

Mitre 1-Gimnasia (J) 1

Temperley 0-San Telmo 0

Deportivo Madryn 3-San Martín (T) 1

Chaco For Ever 0-Gimnasia (M) 2

Gimnasia y Tiro 0-Los Andes 0

Estudiantes (BA) 2-Defensores de Belgrano 0

Gimnasia (M) Primera Nacional Deportivo Madryn
Noticias relacionadas
crystal palace vencio al liverpool y se corono campeon de la community shield

Crystal Palace venció al Liverpool y se coronó campeón de la Community Shield

colon y union ganaron y siguen arriba en el apertura narela gomez

Colón y Unión ganaron y siguen arriba en el Apertura Narela Gómez

se conocio la dura lesion que sufrio german pezzella en river

Se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella en River

boca alcanzo la peor malaria de su historia con el empate ante racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Lo último

El debate por la autonomía municipal se instala en Santa Fe: ¿pueden los concejales redactar la carta orgánica?

El debate por la autonomía municipal se instala en Santa Fe: ¿pueden los concejales redactar la carta orgánica?

Solari: Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo

Solari: "Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo"

Martínez, de frente: Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio

Martínez, de frente: "Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio"

Último Momento
El debate por la autonomía municipal se instala en Santa Fe: ¿pueden los concejales redactar la carta orgánica?

El debate por la autonomía municipal se instala en Santa Fe: ¿pueden los concejales redactar la carta orgánica?

Solari: Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo

Solari: "Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo"

Martínez, de frente: Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio

Martínez, de frente: "Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio"

Madelón no desespera en Unión: Fue una derrota dura pero hay que mantener la calma

Madelón no desespera en Unión: "Fue una derrota dura pero hay que mantener la calma"

El uno por uno de la derrota de Unión ante Argentinos en el Diego Armando Maradona

El uno por uno de la derrota de Unión ante Argentinos en el Diego Armando Maradona

Ovación
Martínez, de frente: Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio

Martínez, de frente: "Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio"

Pulga, autocrítico en Colón: Nos da vergüenza la posición en la que estamos

Pulga, autocrítico en Colón: "Nos da vergüenza la posición en la que estamos"

Solari: Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo

Solari: "Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo"

Colón se hunde en el grupo B: a 14 del Reducido y a 11 del descenso

Colón se hunde en el grupo B: a 14 del Reducido y a 11 del descenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música