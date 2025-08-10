Crystal Palace venció al Liverpool y se coronó campeón de la Community Shield

Crystal Palace conquistó la Community Shield tras vencer por penales 3-2 a Liverpool (igualdad 1-1 en el tiempo regular) en el estadio Wembley

Crystal Palace se consagró campeón este domingo de la Community Shield tras vencer en definición por penales 3 a 2 al Liverpool , luego de igualar 1-1 en el tiempo regular del partido llevado a cabo en el estadio Wembley.

El arquero del conjunto del sur de Londres, Dean Henderson, fue fundamental en los remates desde los doce pasos, ya que tapó dos disparos desde los doce pasos al argentino Alexis Mac Allister y a Harvey Elliot, mientras que Mohammed Salah envió el suyo por encima del travesaño. Para los Reds, convirtieron el neerlandés Cody Gakpo y el húngaro Dominik Szoboszlai.

En tanto, para los dirigidos por el austriaco Oliver Glasner, Jean Philippe Mateta, Ismaila Sarr y Justin Devenny, el definitivo, mientras que Allison le tapó el disparo a Eberechi Eze y la ejecución de Borna Sosa se estrelló en el poste superior.

Los primeros noventa minutos finalizaron en empate 2-2, con goles de Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, para los comandados por Arne Slot. En cambio, Mateta, de penal, y Sarr hicieron lo propio para Las Águilas.

Con este resultado, Crystal Palace se alzó por primera vez en su historia con el título que enfrentaba al campeón de la Premier League 2024/2025 (Liverpool) y al de la FA Cup de la misma temporada.

Por su parte, el mediocampista argentino comenzó desde el banco de suplentes e ingresó al terreno de juego a los 26 minutos del complemento. Allí, protagonizó una polémica acción cuando tocó el balón con el brazo dentro del área. No obstante, el árbitro Chris Kavanagh no sancionó la pena máxima.

El encuentro comenzó con intensidad, ya que a los 4 minutos de juego Ekitike rompió el cero para Liverpool con un gran remate cruzado al palo izquierdo del guardameta rival. Poco tiempo después, Mateta, de penal, igualó el cotejo.

Sin embargo, los Reds volvieron a adelantarse de la mano de Frimpong, quien con algo de fortuna debido a que habría intentado enviar un centro al área, terminó por batir a Henderson y puso el 2-1 parcial.

En la segunda etapa, Sarr, extremo senegalés de 27 años, nuevamente estableció las tablas en el marcador y llevó la partida a los penales.

