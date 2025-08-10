Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca igualó 0-0 ante Racing en La Bombonera y profundizó una racha negativa, en un contexto muy complicado y con Miguel Russo en la mira de las críticas

Boca Juniors igualó sin goles ante Racing en La Bombonera y profundizó una racha negativa, en un contexto por demás complicado, en donde Miguel Ángel Russo no deja de estar en la mira, sobre todo porque el equipo no levanta cabeza.

Miguel Ángel Russo, en su tercer ciclo como entrenador, alcanzó ocho partidos consecutivos sin ganar, convirtiéndose en el técnico con el peor arranque de todos los tiempos en el club. Si se suman los compromisos del cierre de su etapa anterior, la cifra asciende a 16 encuentros sin victorias.

Boca no para de tocar fondo

En este lapso de la temporada, entre Mundial de Clubes, Torneo Clausura y Copa Argentina, el equipo acumuló cinco empates y tres derrotas. La falta de eficacia ofensiva es otro de los problemas centrales: apenas marcó seis goles y recibió diez.

Este registro deja atrás la marca negativa que compartía con Mario Zanabria, interino en 1984, que duró siete partidos sin ganar antes de ser despedido. Renato Cesarini y Carlos Aimar, con cinco, completaban la lista.

La estadística empeora si se incluyen los últimos ocho partidos que Russo dirigió entre 2020 y 2021, antes de ser cesado tras caer ante Estudiantes en La Plata. En total, son 12 empates y cuatro derrotas, sin victorias desde el 26 de mayo de 2021, cuando Boca venció 3-0 a The Strongest por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La presión crece en Boca y el panorama exige una reacción urgente para cortar una racha que, por ahora, marca un hito negativo en la historia xeneize.