Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca igualó 0-0 ante Racing en La Bombonera y profundizó una racha negativa, en un contexto muy complicado y con Miguel Russo en la mira de las críticas

10 de agosto 2025 · 13:37hs
Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca Juniors igualó sin goles ante Racing en La Bombonera y profundizó una racha negativa, en un contexto por demás complicado, en donde Miguel Ángel Russo no deja de estar en la mira, sobre todo porque el equipo no levanta cabeza.

Miguel Ángel Russo, en su tercer ciclo como entrenador, alcanzó ocho partidos consecutivos sin ganar, convirtiéndose en el técnico con el peor arranque de todos los tiempos en el club. Si se suman los compromisos del cierre de su etapa anterior, la cifra asciende a 16 encuentros sin victorias.

Boca no para de tocar fondo

En este lapso de la temporada, entre Mundial de Clubes, Torneo Clausura y Copa Argentina, el equipo acumuló cinco empates y tres derrotas. La falta de eficacia ofensiva es otro de los problemas centrales: apenas marcó seis goles y recibió diez.

Este registro deja atrás la marca negativa que compartía con Mario Zanabria, interino en 1984, que duró siete partidos sin ganar antes de ser despedido. Renato Cesarini y Carlos Aimar, con cinco, completaban la lista.

La estadística empeora si se incluyen los últimos ocho partidos que Russo dirigió entre 2020 y 2021, antes de ser cesado tras caer ante Estudiantes en La Plata. En total, son 12 empates y cuatro derrotas, sin victorias desde el 26 de mayo de 2021, cuando Boca venció 3-0 a The Strongest por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La presión crece en Boca y el panorama exige una reacción urgente para cortar una racha que, por ahora, marca un hito negativo en la historia xeneize.

Boca Racing Russo
Noticias relacionadas
el boca de russo pone mucho en juego ante racing

El Boca de Russo pone mucho en juego ante Racing

el resumen del mercado de pases de racing tras la llegada de marcos rojo

El resumen del mercado de pases de Racing tras la llegada de Marcos Rojo

estudiantes rechazo rapidamente el trueque que le propuso boca por ascacibar

Estudiantes rechazó rápidamente el trueque que le propuso Boca por Ascacíbar

el desfavorable historial entre boca y racing que preocupa a riquelme

El desfavorable historial entre Boca y Racing que preocupa a Riquelme

Lo último

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Último Momento
Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

La eufórica reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Ovación
Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La eufórica reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música