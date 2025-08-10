Se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella en River

El defensor de River, Germán Pezzella, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda este sábado ante Independiente y será baja

Este sábado en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda, River empató 0-0 con Independiente por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional dejando una pobre imagen y con las alarmas encendidas por la salida del defensor central Pezzella a los 43 minutos de juego entre lágrimas.

Una baja sustancial en River

El jugador fue a disputar una pelota con el delantero Walter Mazzantti sobre la derecha del área riverplatense y, en la fricción de la disputa, terminó pisando mal y cayó inmediatamente al piso tomándose la cabeza y pidiendo el cambio.

Este domingo, la peor de las noticias se confirmó para el oriundo de Bahía Blanca que sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tendrá siete meses de recuperación.

Así, el futbolista se perderá lo que resta del año para River y se transforma en una baja sensible para el entrenador Marcelo Gallardo que deberá reformular la zaga central con opciones como Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, el chileno Paulo Díaz o el uruguayo Sebastián Boselli.