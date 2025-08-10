Uno Santa Fe | Ovación | River

Se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella en River

El defensor de River, Germán Pezzella, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda este sábado ante Independiente y será baja

10 de agosto 2025 · 14:23hs
Se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella en River

El defensor central de River, Germán Pezzella, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda este sábado ante Independiente y será baja.

Este sábado en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda, River empató 0-0 con Independiente por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional dejando una pobre imagen y con las alarmas encendidas por la salida del defensor central Pezzella a los 43 minutos de juego entre lágrimas.

Una baja sustancial en River

El jugador fue a disputar una pelota con el delantero Walter Mazzantti sobre la derecha del área riverplatense y, en la fricción de la disputa, terminó pisando mal y cayó inmediatamente al piso tomándose la cabeza y pidiendo el cambio.

Este domingo, la peor de las noticias se confirmó para el oriundo de Bahía Blanca que sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tendrá siete meses de recuperación.

Así, el futbolista se perderá lo que resta del año para River y se transforma en una baja sensible para el entrenador Marcelo Gallardo que deberá reformular la zaga central con opciones como Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, el chileno Paulo Díaz o el uruguayo Sebastián Boselli.

River Germán Pezzella Independiente
Noticias relacionadas
¿como le fue a river en las ultimas 10 series de octavos de final de la libertadores?

¿Cómo le fue a River en las últimas 10 series de octavos de final de la Libertadores?

asoma la fecha y sede del cruce entre union y river por copa argentina

Asoma la fecha y sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

el historico dt pablo vico se unio a river como asesor en escuelas de futbol

El histórico DT Pablo Vicó se unió a River como asesor en Escuelas de fútbol

el fixture de los octavos de final de la copa libertadores: cuando juegan los equipos argentinos

El fixture de los octavos de final de la Copa Libertadores: cuándo juegan los equipos argentinos

Lo último

Barracas Central venció a Aldosivi, que quedó complicado con el descenso

Barracas Central venció a Aldosivi, que quedó complicado con el descenso

Minella, molido tras la caída de Colón: Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta

Minella, molido tras la caída de Colón: "Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta"

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Último Momento
Barracas Central venció a Aldosivi, que quedó complicado con el descenso

Barracas Central venció a Aldosivi, que quedó complicado con el descenso

Minella, molido tras la caída de Colón: Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta

Minella, molido tras la caída de Colón: "Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta"

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

El uno por uno de Colón en la derrota agónica ante Agropecuario

El uno por uno de Colón en la derrota agónica ante Agropecuario

Ovación
Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música